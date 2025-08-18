Yoga For Hypertension: हाई ब्लड प्रेशर के लिए बेस्ट हैं ये 3 प्रकार के योगासन

Yoga For Hypertension: भाग-दौड़ भरी जिंदगी और टेंशन में हाई ब्लड प्रेशर (Hypertension) एक आम समस्या बन चुकी है। 100 में से 50 लोगों को आज हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है। अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो यह दिल से जुड़ी बीमारियों समेत कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। ऐसे में यह बेहद जरूरी है कि ब्लड प्रेशर की दवाइयों के साथ-साथ अपने लाइफस्टाइल में भी कुछ बदलाव किए जाएं, जैसे कि खान-पान में सुधार और योग को दिनचर्या में शामिल करना। योग आसन शरीर को फिट रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। यहां कुछ सरल योगासन बताए गए है, जिन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है। इस लेख में हम जानेंगे हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के असरदार योग एक्सरसाइज के बारे में।
सूर्य नमस्कार के 12 चरण शरीर को ऊर्जा देने के साथ-साथ तनाव को भी कम करते हैं। इसका नियमित अभ्यास पाचन को दुरुस्त करता है, आलस्य दूर करता है और मानसिक शांति लाता है। खासकर उन लोगों के लिए जो गुस्से और तनाव के कारण हाई ब्लड प्रेशर से परेशान रहते हैं, सूर्य नमस्कार बेहद लाभकारी है।
सुबह उठकर केवल 5 मिनट यौगिक जॉगिंग करने से शरीर पूरे दिन फुर्तीला रहता है। यह हल्का व्यायाम दिल की धड़कन को संतुलित रखता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में सहायक होता है। इसके अलावा यह रक्त संचार को भी बेहतर बनाता है।
भ्रामरी प्राणायाम को दिमाग को तुरंत शांत करने का एक बेहद असरदार तरीका माना जाता है। इस प्राणायाम को करने से मन की बेचैनी कम होती है, चिंता दूर होती है और मूड शांत रहता है। विशेषज्ञों के अनुसार नियमित अभ्यास से हाई ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है और नींद की गुणवत्ता भी बेहतर होती है।
डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।