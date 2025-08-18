Yoga For Hypertension: हाई ब्लड प्रेशर के लिए बेस्ट हैं ये 3 प्रकार के योगासन

Yoga For Hypertension: भाग-दौड़ भरी जिंदगी और टेंशन में हाई ब्लड प्रेशर (Hypertension) एक आम समस्या बन चुकी है। 100 में से 50 लोगों को आज हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है। अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो यह दिल से जुड़ी बीमारियों समेत कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। ऐसे में यह बेहद जरूरी है कि ब्लड प्रेशर की दवाइयों के साथ-साथ अपने लाइफस्टाइल में भी कुछ बदलाव किए जाएं, जैसे कि खान-पान में सुधार और योग को दिनचर्या में शामिल करना। योग आसन शरीर को फिट रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। यहां कुछ सरल योगासन बताए गए है, जिन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है। इस लेख में हम जानेंगे हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के असरदार योग एक्सरसाइज के बारे में।