बीकानेर

Live

PM Modi Bikaner Visit Highlights: 'मोदी का दिमाग ठंडा रहता है, लेकिन खून गरम बहता है', प्रधानमंत्री की बीकानेर से ललकार

PM Modi Bikaner Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान की धरती से पाकिस्तान को जो जवाब दिया, वह कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 'मोदी आज सीना तानकर खड़ा है और दुनिया की कोई भी ताकत भारत को झुका नहीं सकती है।' प्रधानमंत्री ने 'ऑपरेशन सिंदूर' पर कहा आतंक का फन कुचलने की भारत की यही नीति और यही रीति है।

less than 1 minute read
Google source verification

बीकानेर

image

Kamal Mishra

May 22, 2025

PM MODI Bikaner
पीएम मोदी, बीकानेर में जनता को संबोधित करते हुए।

PM Modi Bikaner Visit: बीकानेर । भारतीय सेना के ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज गुरुवार को पहली बार सार्वजनिक सभा में आम जनता को संबोधित किए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान और पाकिस्तान परस्त आतंकवाद पर करारा हमला बोलते दिखे। प्रधानमंत्री ने कहा- ‘मोदी की नसों में खून नहीं गरम सिंदूर बह रहा है।’

प्रधानमंत्री ने कहा कि जो अभी तक ललकारते थे अब घरों में दुबक कर बैठे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान ने कहा था उसने नाल एयरबेस को तबाह कर दिया है और मैं आज उसी एयरबेस पर उतरा हूं। मोदी ने कहा कि नाल एयरबेस नहीं बल्कि यहीं से कुछ किलोमीटर की दूर पर मौजूद पाकिस्तान का ‘रहीम यार खान एयरबेस’ ICU में चला गया है। पीएम ने कहा कि ‘मोदी आज सीना तानकर खड़ा है और दुनिया की कोई ताकत भारत को नहीं झुका सकती है।’

प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को लेकर जो कुछ बोला इस वीडियो में सुनें :

प्रमुख घटनाएँ

PM Modi Live: आतंक का फन कुचलने की यही नीति, यही रीति- प्रधानमंत्री
पूरा पढ़ें
PM Modi Live: ये प्रतिशोध का खेल नहीं, भारत के न्याय का नया स्वरूप 'ऑपरेशन सिंदूर'
पूरा पढ़ें
PM Modi Live: जो ललकारते थे आज घरों में दुबक कर बैठे- प्रधानमंत्री
पूरा पढ़ें
PM Modi Live: सौगंध मुझे इस मिट्टी की..., मैं देश नहीं झुकने दूंगा -प्रधानमंत्री
पूरा पढ़ें
PM Modi Live: आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह, दुनिया ने देख ली भारत की ताकत
पूरा पढ़ें
PM Modi Live: तीनों सेनाओं ने ऐसा चक्रव्यूह रचा, पाकिस्तान घुटने पर आ गया
पूरा पढ़ें
PM Modi Live: पहलगाम हमले से 140 करोड़ देशवासियों का सीना छलनी हुआ था- प्रधानमंत्री
पूरा पढ़ें
PM Modi Live: दुनिया की कोई ताकत भारत को रोक नहीं सकती- प्रधानमंत्री
पूरा पढ़ें
PM Modi Live: जो अपने हथियारों पर अहंकार करते थे, आज मलबे के नीचे पड़े
पूरा पढ़ें
PM Modi Live: पाकिस्तान से ट्रेड और टॉक नहीं सिर्फ POK पर बात होगी- प्रधानमंत्री
पूरा पढ़ें
PM Modi Live: मोदी की नसों में लहू नहीं गर्म सिंदूर बह रहा- प्रधानमंत्री
पूरा पढ़ें
PM Modi Live: पहले घर में घुसकर मारा था अब सीने पर हमला किया
पूरा पढ़ें
Pm Modi Live : दुनिया ने देख लिया 'सिंदूर जब बारूद बन जाता है' तो क्या होता है - पीएम मोदी
पूरा पढ़ें
PM MODI LIVE: बीकानेर की भुजिया और रसगुल्ला पर बोले प्रधानमंत्री
पूरा पढ़ें
पीएम मोदी लाइव : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर के पलाना में जनता को संबोधित कर रहे
पूरा पढ़ें
PM Modi Bikaner Visit Live : पीएम मोदी ने रिमोट का बटन दबाकर 26 हजार करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया
पूरा पढ़ें
PM Modi Bikaner Visit Live : सीएम भजनलाल शर्मा जनता को कर रहे हैं संबोधित
पूरा पढ़ें
PM Modi Bikaner Visit Live : रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पीएम मोदी का जताया आभार
पूरा पढ़ें
PM Modi Bikaner Visit Live : पीएम मोदी पलाना जनसभा स्थल पहुंचे, कुछ देर में जनता को करेंगे संबोधित
पूरा पढ़ें
PM Modi Bikaner Visit Live :  पीएम मोदी की जनसभा स्थल पर लोगों का उमड़ा सैलाब
पूरा पढ़ें
PM Modi Bikaner Visit Live : कुछ ही देर में सभा स्थल पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री
पूरा पढ़ें
PM Modi Bikaner Visit Live : पीएम मोदी ने करणी माता के किए दर्शन, सीएम भजनलाल और राज्यपाल रहे मौजूद
पूरा पढ़ें
PM Modi Bikaner Visit Live : नाल एयरपोर्ट से देशनोक पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
पूरा पढ़ें
PM Modi Bikaner Visit Live : 26 हजार करोड़ के कार्यों का शिलान्यास-लोकार्पण
पूरा पढ़ें
PM Modi Bikaner Visit Live : प्रधानमंत्री पलाना में करेंगे जनता को संबोधित
पूरा पढ़ें
PM Modi Bikaner Visit Live : पीएम मोदी के साथ सीएम भजनलाल शर्मा रहेंगे मौजूद
पूरा पढ़ें
PM Modi Bikaner Visit Live : पीएम मोदी कुछ ही देर में पहुंचेंगे नाल एयरपोर्ट
पूरा पढ़ें

2025-05-22 01:54:19 pm

PM Modi Live: आतंक का फन कुचलने की यही नीति, यही रीति- प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक से निपटने के तीन सूत्र तय कर दिए हैं। भारत पर हमला का करारा जवाब मिलेगा, समय सेना तय करेगी, तरीका सेना तय करेगी और शर्तें भी हमारी होंगी। आतंक का फन कुचलने की यही नीति और यही रीति। अब भारत पाकिस्तान के परमाणु हमले से पीछे हटने वाला नहीं, करारा जवाब मिलेगा।

2025-05-22 01:51:45 pm

PM Modi Live: ये प्रतिशोध का खेल नहीं, भारत के न्याय का नया स्वरूप 'ऑपरेशन सिंदूर'

पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये समर्थ भारत का रौद्र रूप है। यही भारत का नया स्वरूप है। भारत अब ऐसे ही न्याय करेगा।

2025-05-22 01:43:00 pm

PM Modi Live: जो ललकारते थे आज घरों में दुबक कर बैठे- प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग ललकारते थे आज घरों में दुबक कर बैठे हैं। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज मलबों के नीचे पड़े हैं। पीएम ने कहा कि हमने कतरे-कतरे का हिसाब चुकाया है।

2025-05-22 01:39:03 pm

PM Modi Live: सौगंध मुझे इस मिट्टी की..., मैं देश नहीं झुकने दूंगा -प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री ने कहा कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भी हमारी पहली जनसभा राजस्थान की धरती से हुई थी, और मैंने वीरभूमि से कहा था- 'सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा।'

2025-05-22 01:30:06 pm

PM Modi Live: आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह, दुनिया ने देख ली भारत की ताकत

प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सेनाओं ने आतंकवादियों के 9 सबसे बड़े ठिकानों को तबाह कर दिया। दुनिया ने भी देख लिया कि सिंदूर जब बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है।

2025-05-22 01:17:33 pm

PM Modi Live: तीनों सेनाओं ने ऐसा चक्रव्यूह रचा, पाकिस्तान घुटने पर आ गया

प्रधानमंत्री ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद हमने तीनों सेनाओं को बदला लेने के लिए खुली छूट दी थी, हमारी सेनाओं ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया।

2025-05-22 01:10:52 pm

PM Modi Live: पहलगाम हमले से 140 करोड़ देशवासियों का सीना छलनी हुआ था- प्रधानमंत्री

पीएम मोदी ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद 140 करोड़ देश वासियों ने एकजुट होकर संकल्प लिया था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे। उन्हें कल्पना से भी कड़ी सजा देंगे।

2025-05-22 12:56:38 pm

PM Modi Live: दुनिया की कोई ताकत भारत को रोक नहीं सकती- प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बीकानेर में रैली के दौरान कहा कि भारत को कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। भारत आतंक को पूरी तरह से खत्म कर देगा। इस दौरान प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को सीधे तौर पर आतंकी बताते हुए सरकार, सेना और आतंकियों को एक ही तराजू से तौलते दिखे।

2025-05-22 12:53:47 pm

PM Modi Live: जो अपने हथियारों पर अहंकार करते थे, आज मलबे के नीचे पड़े

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो लोग भारत को अपने हथियारों के बलपर आंख दिखाने की कोशिश करते थे आज वे मलबे के नीचे पड़े हैं।

2025-05-22 12:50:09 pm

PM Modi Live: पाकिस्तान से ट्रेड और टॉक नहीं सिर्फ POK पर बात होगी- प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री ने बीकानेर की धरती से पाकिस्तान को जमकर ललकार लगाई। उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान के साथ ट्रेड और टॉक पर किसी तरह की बात नहीं अब बात होगी तो सिर्फ POK पर होगी।

2025-05-22 12:47:57 pm

PM Modi Live: मोदी की नसों में लहू नहीं गर्म सिंदूर बह रहा- प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 'मोदी का दिमाग ठंडा रहता है, लेकिन खून गरम बहता है।' प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी के नसों में अब खून नहीं सिंदूर बह रहा है। मोदी ने कहा कि पाकिस्तान के आकाओं को साफ कह दूं कि भारत हर आतंकी हमले का खतरनाक जवाब देगा।

2025-05-22 12:42:11 pm

PM Modi Live: पहले घर में घुसकर मारा था अब सीने पर हमला किया

पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत की नीति बताया। उन्होंने कहा कि पहले हमने घर में घुसकर मारा था, अब हमने सीने पर हमला किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का नया भारत है। हमारा यही तरीका है। हम इसी तरह से जवाब देंगे।

2025-05-22 12:32:58 pm

Pm Modi Live : दुनिया ने देख लिया 'सिंदूर जब बारूद बन जाता है' तो क्या होता है - पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा कि 'जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो क्या होता है, दुनिया ने देख लिया है।' प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने तीनों सेनाओं को खुली छूट दी थी। 22 तारीख के हमले का जवाब हमारी सेना ने 22 मिनट में दे दिया।

2025-05-22 12:24:56 pm

PM MODI LIVE: बीकानेर की भुजिया और रसगुल्ला पर बोले प्रधानमंत्री

अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेरी भुजिया का स्वाद और रसगुल्ले के मिठास पर भी बोले। उन्होंने कहा कि बीकानेर की भुजिया पूरे देश में पसंद की जाती है।

2025-05-22 12:22:33 pm

पीएम मोदी लाइव : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर के पलाना में जनता को संबोधित कर रहे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर पलाना में जनता को संबोधित कर रहे हैं, इस दौरान उन्होंने सीएम भजनलाल के कार्यों की सराहना की। पीएम मोदी ने प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी साझा की।

2025-05-22 11:59:25 am

PM Modi Bikaner Visit Live : पीएम मोदी ने रिमोट का बटन दबाकर 26 हजार करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया

पीएम मोदी ने राजस्थान में पलाना जनसभा स्थल से 26 हजार करोड़ के रेल प्रोजेक्ट, सड़क एवं राजमार्ग विस्तार, विद्युत और सौर ऊर्जा से जुड़ी परियोजनाओं का रिमोट की बटन दबाकर लोकार्पण और शिलान्यास किया।

 

2025-05-22 11:51:23 am

PM Modi Bikaner Visit Live : सीएम भजनलाल शर्मा जनता को कर रहे हैं संबोधित

पलाना जनसभा स्थल पर केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जनता को संबोधित कर रहे हैं।

2025-05-22 11:46:23 am

PM Modi Bikaner Visit Live : रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पीएम मोदी का जताया आभार

पीएम मोदी के जनसभा स्थल पलाना में रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने स्वागत भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने देश में रेल संरचनाओं को बढ़ावा देने पर पीएम मोदी का आभार जताया।

2025-05-22 11:33:37 am

PM Modi Bikaner Visit Live : पीएम मोदी पलाना जनसभा स्थल पहुंचे, कुछ देर में जनता को करेंगे संबोधित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बीकानेर दौरे पर हैं। पलाना जनसभा स्थल पर पहुंच गए हैं। मौजूदा समय में मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। साथ ही पीएम मोदी के राजस्थान आगमन पर स्वागत भाषण दे रहे हैं।

2025-05-22 11:22:19 am

PM Modi Bikaner Visit Live :  पीएम मोदी की जनसभा स्थल पर लोगों का उमड़ा सैलाब

पीएम मोदी राजस्थान में करणी माता के दर्शन कर चुके हैं, कुछ ही देर में पलाना पहुंचेंगे जहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। यहां पर पीएम मोदी को सुनने के लिए भारी संख्या में लोगों की भीड़ मौजूद है।

2025-05-22 11:18:53 am

PM Modi Bikaner Visit Live : कुछ ही देर में सभा स्थल पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री

 

प्रधानमंत्री बीकानेर के नाल एयरपोर्ट से सीधे देशनोक पहुंचे है। यहां देशनोक में करणी माता मंदिर के दर्शन कर अमृत भारत योजना के तहत निर्मित देशनोक रेलवे स्टेशन के साथ देश के 103 अमृत स्टेशनों का भी लोकार्पण करेंगे। यहां से कुछ देर में पास में पलाना गांव में जनसभा को संबोधित करेंगे।

2025-05-22 11:03:30 am

PM Modi Bikaner Visit Live : पीएम मोदी ने करणी माता के किए दर्शन, सीएम भजनलाल और राज्यपाल रहे मौजूद

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज राजस्थान के बीकानेर जिले के दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने देशनोक में करणी माता मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर ट्रस्ट की तरफ से प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। इस दौरान राज्यपाल हरिभाऊ बागडे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद रहे।

2025-05-22 11:01:09 am

PM Modi Bikaner Visit Live : नाल एयरपोर्ट से देशनोक पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

देशनोक में मौजूद प्रसिद्ध करणी माता मंदिर में पीएम मोदी  दर्शन करेंगे, जिसके बाद वे पलाना जाएंगे।

2025-05-22 10:53:37 am

PM Modi Bikaner Visit Live : 26 हजार करोड़ के कार्यों का शिलान्यास-लोकार्पण

प्रधानमंत्री जनसभा के दौरान देशभर में नवनिर्मित 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही कुल 26 हजार करोड़ रुपए लागत की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इनमें प्रदेश में एक हजार किलोमीटर लम्बे विद्युतिकृत रेलवे ट्रैक, सात सड़क परियोजनाएं, तीन वाहन अंडरपास, पॉवरग्रिड ट्रांसमिशन परियोजनाएं, 900 किलोमीटर लम्बे राजमार्ग शामिल है।

2025-05-22 10:51:50 am

PM Modi Bikaner Visit Live : प्रधानमंत्री पलाना में करेंगे जनता को संबोधित

देशनोक से प्रधानमंत्री मोदी सुबह 11.15 बजे पलाना में जनसभा में शामिल होने के लिए रवाना होंगे। करीब आठ किलोमीटर सड़क मार्ग से पलाना पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जनता से रूबरू होंगे। सभा स्थल पर एक लाख से अधिक लोगों के बैठने के लिए कुर्सियां लगाकर पंडाल तैयार किया गया है। सभा में शामिल होने के बाद दोपहर करीब 12.30 बजे हैलीकॉप्टर से नाल एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। एयरपोर्ट से दोपहर करीब 1.15 बजे विशेष विमान से दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे।

2025-05-22 10:45:36 am

PM Modi Bikaner Visit Live : पीएम मोदी के साथ सीएम भजनलाल शर्मा रहेंगे मौजूद

करणी माता मंदिर के पास ही बने हैलीपेड पर उतरने के बाद सुबह 10.30 बजे प्रधानमंत्री सबसे पहले करणी माता मंदिर जाएंगे। करीब 15 मिनट मंदिर में बिताने के बाद पास ही देशनोक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। साथ ही बीकानेर-मुम्बई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे।

2025-05-22 10:27:30 am

PM Modi Bikaner Visit Live : पीएम मोदी कुछ ही देर में पहुंचेंगे नाल एयरपोर्ट

पीएम मोदी थोड़ी देर में नाल एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं, यहां से देशनोक और फिर पलाना पहुंचेंगे, जहां पर एक जनसभा को सम्बोधित करेंगे।

PM Modi Bikaner Visit Highlights: 'मोदी का दिमाग ठंडा रहता है, लेकिन खून गरम बहता है', प्रधानमंत्री की बीकानेर से ललकार

