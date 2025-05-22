PM Modi Bikaner Visit Highlights: ‘मोदी का दिमाग ठंडा रहता है, लेकिन खून गरम बहता है’, प्रधानमंत्री की बीकानेर से ललकार

Live
PM Modi Bikaner Visit: बीकानेर । भारतीय सेना के ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज गुरुवार को पहली बार सार्वजनिक सभा में आम जनता को संबोधित किए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान और पाकिस्तान परस्त आतंकवाद पर करारा हमला बोलते दिखे। प्रधानमंत्री ने कहा- ‘मोदी की नसों में खून नहीं गरम सिंदूर बह रहा है।’
प्रधानमंत्री ने कहा कि जो अभी तक ललकारते थे अब घरों में दुबक कर बैठे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान ने कहा था उसने नाल एयरबेस को तबाह कर दिया है और मैं आज उसी एयरबेस पर उतरा हूं। मोदी ने कहा कि नाल एयरबेस नहीं बल्कि यहीं से कुछ किलोमीटर की दूर पर मौजूद पाकिस्तान का ‘रहीम यार खान एयरबेस’ ICU में चला गया है। पीएम ने कहा कि ‘मोदी आज सीना तानकर खड़ा है और दुनिया की कोई ताकत भारत को नहीं झुका सकती है।’
2025-05-22 01:54:19 pm
प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक से निपटने के तीन सूत्र तय कर दिए हैं। भारत पर हमला का करारा जवाब मिलेगा, समय सेना तय करेगी, तरीका सेना तय करेगी और शर्तें भी हमारी होंगी। आतंक का फन कुचलने की यही नीति और यही रीति। अब भारत पाकिस्तान के परमाणु हमले से पीछे हटने वाला नहीं, करारा जवाब मिलेगा।
2025-05-22 01:51:45 pm
पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये समर्थ भारत का रौद्र रूप है। यही भारत का नया स्वरूप है। भारत अब ऐसे ही न्याय करेगा।
2025-05-22 01:43:00 pm
प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग ललकारते थे आज घरों में दुबक कर बैठे हैं। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज मलबों के नीचे पड़े हैं। पीएम ने कहा कि हमने कतरे-कतरे का हिसाब चुकाया है।
2025-05-22 01:39:03 pm
प्रधानमंत्री ने कहा कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भी हमारी पहली जनसभा राजस्थान की धरती से हुई थी, और मैंने वीरभूमि से कहा था- 'सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा।'
2025-05-22 01:30:06 pm
प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सेनाओं ने आतंकवादियों के 9 सबसे बड़े ठिकानों को तबाह कर दिया। दुनिया ने भी देख लिया कि सिंदूर जब बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है।
2025-05-22 01:17:33 pm
प्रधानमंत्री ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद हमने तीनों सेनाओं को बदला लेने के लिए खुली छूट दी थी, हमारी सेनाओं ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया।
2025-05-22 01:10:52 pm
पीएम मोदी ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद 140 करोड़ देश वासियों ने एकजुट होकर संकल्प लिया था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे। उन्हें कल्पना से भी कड़ी सजा देंगे।
2025-05-22 12:56:38 pm
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बीकानेर में रैली के दौरान कहा कि भारत को कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। भारत आतंक को पूरी तरह से खत्म कर देगा। इस दौरान प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को सीधे तौर पर आतंकी बताते हुए सरकार, सेना और आतंकियों को एक ही तराजू से तौलते दिखे।
2025-05-22 12:53:47 pm
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो लोग भारत को अपने हथियारों के बलपर आंख दिखाने की कोशिश करते थे आज वे मलबे के नीचे पड़े हैं।
2025-05-22 12:50:09 pm
प्रधानमंत्री ने बीकानेर की धरती से पाकिस्तान को जमकर ललकार लगाई। उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान के साथ ट्रेड और टॉक पर किसी तरह की बात नहीं अब बात होगी तो सिर्फ POK पर होगी।
2025-05-22 12:47:57 pm
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 'मोदी का दिमाग ठंडा रहता है, लेकिन खून गरम बहता है।' प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी के नसों में अब खून नहीं सिंदूर बह रहा है। मोदी ने कहा कि पाकिस्तान के आकाओं को साफ कह दूं कि भारत हर आतंकी हमले का खतरनाक जवाब देगा।
2025-05-22 12:42:11 pm
पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत की नीति बताया। उन्होंने कहा कि पहले हमने घर में घुसकर मारा था, अब हमने सीने पर हमला किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का नया भारत है। हमारा यही तरीका है। हम इसी तरह से जवाब देंगे।
2025-05-22 12:32:58 pm
पीएम मोदी ने कहा कि 'जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो क्या होता है, दुनिया ने देख लिया है।' प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने तीनों सेनाओं को खुली छूट दी थी। 22 तारीख के हमले का जवाब हमारी सेना ने 22 मिनट में दे दिया।
2025-05-22 12:24:56 pm
अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेरी भुजिया का स्वाद और रसगुल्ले के मिठास पर भी बोले। उन्होंने कहा कि बीकानेर की भुजिया पूरे देश में पसंद की जाती है।
2025-05-22 12:22:33 pm
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर पलाना में जनता को संबोधित कर रहे हैं, इस दौरान उन्होंने सीएम भजनलाल के कार्यों की सराहना की। पीएम मोदी ने प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी साझा की।
2025-05-22 11:59:25 am
पीएम मोदी ने राजस्थान में पलाना जनसभा स्थल से 26 हजार करोड़ के रेल प्रोजेक्ट, सड़क एवं राजमार्ग विस्तार, विद्युत और सौर ऊर्जा से जुड़ी परियोजनाओं का रिमोट की बटन दबाकर लोकार्पण और शिलान्यास किया।
2025-05-22 11:51:23 am
पलाना जनसभा स्थल पर केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जनता को संबोधित कर रहे हैं।
2025-05-22 11:46:23 am
पीएम मोदी के जनसभा स्थल पलाना में रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने स्वागत भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने देश में रेल संरचनाओं को बढ़ावा देने पर पीएम मोदी का आभार जताया।
2025-05-22 11:33:37 am
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बीकानेर दौरे पर हैं। पलाना जनसभा स्थल पर पहुंच गए हैं। मौजूदा समय में मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। साथ ही पीएम मोदी के राजस्थान आगमन पर स्वागत भाषण दे रहे हैं।
2025-05-22 11:22:19 am
पीएम मोदी राजस्थान में करणी माता के दर्शन कर चुके हैं, कुछ ही देर में पलाना पहुंचेंगे जहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। यहां पर पीएम मोदी को सुनने के लिए भारी संख्या में लोगों की भीड़ मौजूद है।
2025-05-22 11:18:53 am
प्रधानमंत्री बीकानेर के नाल एयरपोर्ट से सीधे देशनोक पहुंचे है। यहां देशनोक में करणी माता मंदिर के दर्शन कर अमृत भारत योजना के तहत निर्मित देशनोक रेलवे स्टेशन के साथ देश के 103 अमृत स्टेशनों का भी लोकार्पण करेंगे। यहां से कुछ देर में पास में पलाना गांव में जनसभा को संबोधित करेंगे।
2025-05-22 11:03:30 am
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज राजस्थान के बीकानेर जिले के दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने देशनोक में करणी माता मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर ट्रस्ट की तरफ से प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। इस दौरान राज्यपाल हरिभाऊ बागडे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद रहे।
2025-05-22 11:01:09 am
देशनोक में मौजूद प्रसिद्ध करणी माता मंदिर में पीएम मोदी दर्शन करेंगे, जिसके बाद वे पलाना जाएंगे।
2025-05-22 10:53:37 am
प्रधानमंत्री जनसभा के दौरान देशभर में नवनिर्मित 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही कुल 26 हजार करोड़ रुपए लागत की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इनमें प्रदेश में एक हजार किलोमीटर लम्बे विद्युतिकृत रेलवे ट्रैक, सात सड़क परियोजनाएं, तीन वाहन अंडरपास, पॉवरग्रिड ट्रांसमिशन परियोजनाएं, 900 किलोमीटर लम्बे राजमार्ग शामिल है।
2025-05-22 10:51:50 am
देशनोक से प्रधानमंत्री मोदी सुबह 11.15 बजे पलाना में जनसभा में शामिल होने के लिए रवाना होंगे। करीब आठ किलोमीटर सड़क मार्ग से पलाना पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जनता से रूबरू होंगे। सभा स्थल पर एक लाख से अधिक लोगों के बैठने के लिए कुर्सियां लगाकर पंडाल तैयार किया गया है। सभा में शामिल होने के बाद दोपहर करीब 12.30 बजे हैलीकॉप्टर से नाल एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। एयरपोर्ट से दोपहर करीब 1.15 बजे विशेष विमान से दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे।
2025-05-22 10:45:36 am
करणी माता मंदिर के पास ही बने हैलीपेड पर उतरने के बाद सुबह 10.30 बजे प्रधानमंत्री सबसे पहले करणी माता मंदिर जाएंगे। करीब 15 मिनट मंदिर में बिताने के बाद पास ही देशनोक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। साथ ही बीकानेर-मुम्बई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे।
2025-05-22 10:27:30 am
पीएम मोदी थोड़ी देर में नाल एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं, यहां से देशनोक और फिर पलाना पहुंचेंगे, जहां पर एक जनसभा को सम्बोधित करेंगे।
