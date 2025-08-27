Breaking News in Hindi Today: भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने IPL से लिया सन्यास

Live
Breaking News LIVE: रविचंद्रन अश्विन ने आइपीएल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। उन्होंने ट्वीट किया, “…कहते हैं कि हर अंत की एक नई शुरुआत होती है, एक IPL क्रिकेटर के रूप में मेरा समय आज समाप्त हो रहा है, लेकिन विभिन्न लीगों में खेल के एक अन्वेषक के रूप में मेरा समय आज से शुरू हो रहा है”
आज यानि 27 अगस्त 2025 की बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज और ताज़ा अपडेट यहां पढ़ें।
2025-08-27 11:35:29 am
महू में रण-संवाद 2025 कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत कभी भी युद्ध चाहने वाला देश नहीं रहा। हमने कभी किसी के खिलाफ आक्रमण नहीं किया। वर्तमान में भू-राजनीतिक वास्तविकता बिल्कुल अलग है। लेकिन यदि कोई हमें चुनौती देता है तो यह जरूरी है कि हम उसे पूरी ताकत से जवाब देंं। इसलिए हमें अपनी रक्षा तैयारियों को निरंतर बढ़ाना होगा।
2025-08-27 09:58:05 am
बिहार के दरभंगा में मतदाता अधिकार यात्रा शुरू। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी यात्रा में शामिल। यात्रा में भारी जनसमूह उमड़ा।
2025-08-27 09:53:28 am
करगिल जिले के ऊपरी इलाकों में आज ताज़ा बर्फबारी हुई, जिससे तापमान में भी अचानक गिरावट आई। ज़ोजिला, द्रास और अन्य ऊपरी इलाकों में सुबह से ही हल्की से मध्यम हो रही है बर्फबारी।
2025-08-27 09:45:59 am
हिंडन से जम्मू के लिए उड़ान भरेंगे हेलिकॉप्टर। C130 और IL76 राहत और बचाव सामग्री लेकर NDRF के साथ रवाना। जम्मू में बचाव और राहत कार्य युद्धस्तर पर जारी। निकटवर्ती ठिकानों जैसे जम्मू, उधमपुर, श्रीनगर और पठानकोट पर स्टैंडबाय पर हैं हेलिकॉप्टर।
2025-08-27 09:35:22 am
अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान पर हमले को लेकर बेहद खफा नजर आए। ट्रंप बोले की भारत ने सात जेट मार गिराए यह ठीक नहीं है। मैं एक बहुत ही शानदार इंसान से बात कर रहा हूं, भारत के पीएएम मोदी से।
2025-08-27 09:05:46 am
वसई में एक इमारत का हिस्सा गिरने से दो लोगों की हुई मौत। हादसे में 9 अन्य लोग गंभीर घायल। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी।
2025-08-27 08:18:33 am
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, "जनता का पूरा आर्शीवाद और समर्थन मिल रहा है और जिस हिसाब से वोट की चोरी हो रही है तो जनता जागरूक है और अपनी मत की रक्षा कर रही है। आने वाले चुनाव में भाजपा-NDA जो भी जोर लगाएगी वो नाकामयाब रहेगी। NDA का मतलब 'नहीं देंगे अधिकार' है।"
