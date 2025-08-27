Breaking News in Hindi Today: भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने IPL से लिया सन्यास

Breaking News LIVE: रविचंद्रन ​अश्विन ने आइपीएल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। उन्होंने ट्वीट किया, “…कहते हैं कि हर अंत की एक नई शुरुआत होती है, एक IPL क्रिकेटर के रूप में मेरा समय आज समाप्त हो रहा है, लेकिन विभिन्न लीगों में खेल के एक अन्वेषक के रूप में मेरा समय आज से शुरू हो रहा है”

