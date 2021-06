घर से नाराज होकर भागी नाबालिग, ई-रिक्शा चालक ने दोस्तों संग किया गैंगरेप

14 year old elope from home gangraped by Erickshaw man and his friend- उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इटौंजा में रहने वाली 14 वर्ष की नाबालिग लड़के से गैंगरेप का मामला सामने आया है। इस मामले में छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।