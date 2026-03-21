गर्भ में पल रहा बच्चा भी ‘व्यक्ति’… इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, रेलवे पर 8 लाख का जुर्माना

जस्टिस प्रशांत कुमार की एकल पीठ ने अपील पर सुनवाई की और फैसला सुनाया। कोर्ट ने कई पुराने और नए मामलों का हवाला दिया। कोर्ट का कहना है कि 5 महीने से ज्यादा उम्र का गर्भस्थ शिशु एक जीवित बच्चे के बराबर है। यह एक स्वतंत्र जीवन है, जिसे मां का हिस्सा नहीं माना जा सकता। अगर हादसा न होता, तो वह बच्चा जन्म लेता और जीवन जीता। इसलिए उसकी मौत को एक अलग नुकसान मानना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि भ्रूण की मौत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रेलवे अधिनियम के तहत ऐसी दुर्घटनाओं में रेलवे जिम्मेदार होता है। कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के पुराने आदेश में बदलाव किया। अब रेलवे को महिला की मौत के 8 लाख रुपये के अलावा, गर्भस्थ शिशु की मौत के लिए भी 8 लाख रुपये अलग से देने होंगे। दोनों पर एक जैसा ब्याज भी मिलेगा।