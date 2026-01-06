यूपी सरकार की इन 5 योजनाएं बदली लाखों जिंदगियां, महिलाओं से लेकर युवाओं तक को फायदा

UP Government Schemes: यूपी सरकार ने वैसे तो कई सारी योजनाओं का तोहफा राज्य के लोगों के लिए दिया है। सरकार ने किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा योजनाएं दी हैं। इन योजनाओं से लाखों लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया है। इन्हीं मे आज हम उन 5 योजनाओं के बारे में बताएंगे, जिसे युवाओं, महिलाओं और किसानों को ज्यादा फायदा हुआ। इ मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना और केंद्र की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना जैसी स्कीमों ने महिलाओं को सशक्त बनाया, अनाथ बच्चों को सहारा दिया, बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन प्रदान किया और युवाओं को रोजगार के नए अवसर दिए। इन योजनाओं से न केवल आर्थिक मदद मिली बल्कि सामाजिक समानता और आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा मिला। अब तक लाखों लाभार्थी इनका फायदा उठा चुके हैं। आइए, इन पांच प्रमुख योजनाओं के नाम और फायदों पर विस्तार से नजर डालते हैं।