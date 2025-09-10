Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लखनऊ

यूपी के 79 इंस्पेक्टर प्रमोशन पाकर बने डिप्टी SP, आदेश हुआ जारी

UP पुलिस के 84 निरीक्षको की पुलिस उपाधीक्षक़ो (CO) के पद पर हुई पदोन्नति का शासनदेश हुआ जारी। इसके बाद इंस्पेक्टरों में खुशी की लहर व्याप्त।

लखनऊ

anoop shukla

Sep 10, 2025

Up news, lucknow
फोटो सोर्स: पत्रिका, इंस्पेक्टर बने डिप्टी SP

मंगलवार का दिन पुलिस के 70 इंस्पेक्टर और नौ RI के लिए सुखद क्षण वाला रहा है। इन्हें डिप्टी एसपी पद पर प्रोन्नत करने का आदेश जारी कर दिया गया है। इनमें दो इंस्पेक्टर लखनऊ कमिश्नरेट के है जिनकी प्रोन्नति हुई है। बता दें कि 29 अगस्त को इनकी डीपीसी हुई थी। इन सभी को अभी उनके वर्तमान पद पर ही तैनाती दे दी गई है। जल्दी ही इनकी नई तैनाती के आदेश जारी किए जाएंगे।

इंस्पेक्टर से डिप्टी SP बनने वाले अधिकारी

एपीटीएस चुनार मीरजापुर विनोद कुमार दुबे, मुरादाबाद में तैनात विपिन कुमार, सुलतानपुर में तैनात राकेश कुमार शर्मा, सोनभद्र में तैनात भैया संतोष कुमार सिंह, लखनऊ कमिश्नरेट में तैनात विकास राय, हमीरपुर में तैनात सुनील कुमार सिंह, चंदौली में तैनात शेषधर पांडेय, रामपुर में तैनात धर्मेन्द्र कुमार यादव और राजेश सिंह, जौनपुर में तैनात मुकेश कुमार, कुशीनगर में तैनात धर्मेंद्र सिंह यादव, हाथरस में तैनात गंगा प्रसाद।

ये भी पढ़ें

फतेहपुर से अपहरण, कौशांबी में गैंगरेप, बेचने की तैयारी, करा दिया धर्म परिवर्तन, 14 पर मुकदमा दर्ज
फतेहपुर
गैंगरेप और धर्म-परिवर्तन (फोटो सोर्स- पत्रिका)

मेरठ सीआईडी में तैनात श्रीमती जिज्ञासा पाराशर, बस्ती में तैनात उमाशंकर यादव, लखनऊ रेलवे में तैनात रामकृष्ण द्विवेदी, कानपुर कमिश्नरेट में तैनात कुशल पाल सिंह और रवींद्र प्रताप सिंह, गाजीपुर में तैनात भरत कुमार गौतम, लखनऊ अभिसूचना मुख्यालय में तैनात प्रदीप कुमार पालीवाल, विवेक वार्ष्णेय और रेखा कपूर, ईओडब्ल्यू मुख्यालय लखनऊ में तैनात बृजेश कुमार और रमेश चंद्र यादव, सीतापुर में तैनात राकेश कुमार सिंह, लखनऊ एडीजी जोन कार्यालय में तैनात राजेश दीक्षित, एसीओ मुख्यालय लखनऊ में तैनात शैलेंद्र सिंह, मुरादाबाद रेलवे में तैनात नवरत्न गौतम।

उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान लखनऊ में तैनात रिजवान अब्बास, उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान गोरखपुर में तैनात वीरेंद्र कुमार सिंह, गोरखपुर में तैनात रवींद्र कुमार सिंह, खीरी जिले में तैनात सुरेश कुमार मिश्र, खाद्य प्रकोष्ठ लखनऊ में तैना दया शंकर, गोंडा जनपद में तैनात पवन कुमार वर्मा, नोएडा कमिश्नरेट में तैनात देवकी नंदन, बुलंदशहर में तैनात अजय कुमार, पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय लखनऊ में तैनात मनोज कुमार सिंह, सोनभद्र में तैनात राज कुमार सिंह, एसीओ मुख्यालय लखनऊ में तैनात प्रमोद कुमार शुक्ल।

बिजनौर में तैनात राजीव कुमार शर्मा, अलीगढ़ में तैनात जितेंद्र कमार, वाराणसी कमिश्नरेट में तैनपात बृजेश कुमार मिश्रा, कासगंज में तैनात राजीव यादव, मैनपुरी में तैनात सलीम खान, पीलीभीत में तैनात इंद्र मोहन बड़ोला, फतेहगढ़ में तैनात अमर पाल सिंह, उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान वाराणसी में तैनात संजय कुमार सिंह, बुलंदशहर में तैनात राजेश चतुर्वेदी को प्रमोशन देकर डिप्टी एसपी बनाया गया है।इसी तरह अयोध्या में तैनात अनिल कुमार राय, लखनऊ कमिश्नरेट में तैनात तेज प्रकाश सिंह (न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अधीन), बांदा में तैनात राजेश नारायण।

उत्तर प्रदेश अधिष्ठान मेरठ में तैनात छोटे सिंह, श्रावस्ती में तैनात राज कुमार सिंह, चंदौली में तैनात रमेश यादव, हरदोई में तैनात अशोक कुमार सिंह, फिरोजाबाद में तैनात रमेश सिंह यादव, चंदौली में तैनात वेदव्यास मिश्रा, बलरामपुर में तैनात प्रेम प्रकाश पाण्डेय, बाराबंकी में तैनात अरुण कुमार सिंह, कानपुर देहात में तैनात अनिल कुमार, मुजफ्फरनगर में तैनात नीरज सिंह, नोएडा कमिश्नरेट में तैनात विद्युत गोयल, उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान अयोध्या में तैनात राय साहब यादव, बलिया में तैनात सुनील चंद्र तिवारी और मनीष कुमार शर्मा, भदोही में तैनात राकेश कुमार राय, बरेली में तैनात सतीश कुमार राय, सहारनपुर में तैनात प्रवीन कुमार यादव।

बहराइच में तैनात सुरेंद्र कुमार शर्मा, सीआईडी (सह) खंड मेरठ में तैनात श्रीमती उर्मिला चौधरी, सोनभद्र में तैनात देवीवर शुक्ल, नोएडा 49वीं वाहिनी पीएसी में तैनात बबलू प्रसाद गुप्ता, 11वीं वाहिनी पीएसी सीतापुर आनंद कुमार ओझा, द्वितीय वाहिनी पीएसी सीतापुर दिनेश कुमार पांडेय, 49वीं वाहिनी पीएसी नोएडा पवन कुमार, 37वीं वाहिनी पीएसी कानपुर हारून रशीद और उत्तर प्रदेश विशेष परिक्षेत्र सुरक्षा वाहिनी लखनऊ सत्येंद्र कुमार राय, 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ अजय कुमार सिंह, लखनऊ कमिश्नरेट में तैनात विपिन कुमार पांडेय, सुरक्षा मुख्यालय लखनऊ में तैनात राजेश कुमार सिंह को डिप्टी एसपी बनाया गया है।

ये भी पढ़ें

गोरखपुर में अवैध असलहे से चार राउंड फायरिंग, युवक को लगी गोली…हिरासत में ग्राम प्रधान
गोरखपुर
Up news, gprakhpur

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

10 Sept 2025 08:33 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / यूपी के 79 इंस्पेक्टर प्रमोशन पाकर बने डिप्टी SP, आदेश हुआ जारी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.