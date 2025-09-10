गोरखपुर में अवैध असलहे से चार राउंड फायरिंग, युवक को लगी गोली…हिरासत में ग्राम प्रधान

फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग जुट गए। भीड़ बढ़ती देखकर आरोपी वहां से फरार हो गए। ग्रामीण घायल को लेकर थाने पहुंचे, लेकिन उनका आरोप है कि पुलिस ने करीब आधे घंटे तक कोई ध्यान नहीं दिया। दबाव बनाने पर ही बिपिन को सीएचसी भेजा गया। पीड़ित का कहना है कि वह पिछले पांच दिनों से पुलिस को विवाद की शिकायत दे रहे थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी नार्थ जितेंद्र श्रीवास्तव मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रधान के घर जाकर सीसीटीवी फुटेज भी देखा। एसपी ने बताया कि पीड़ित पक्ष की तरफ से अभी तक कोई लिखित तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलते ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।