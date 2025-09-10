Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

गोरखपुर

गोरखपुर में अवैध असलहे से चार राउंड फायरिंग, युवक को लगी गोली…हिरासत में ग्राम प्रधान

गोरखपुर के सहजनवां थानाक्षेत्र में मंगलवार की शाम दो पक्षों में विवाद शुरू हो गया, इसी बीच दूसरे पक्ष से आए ग्राम प्रधान ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक युवक को गोली लग गई।

गोरखपुर

anoop shukla

Sep 10, 2025

Up news, gprakhpur
फोटो सोर्स: पत्रिका, पुरानी रंजिश में युवक पर हुआ हमला

मंगलवार शाम पुरानी रंजिश को लेकर सहजनवां थानाक्षेत्र के डोमहर माफी गांव में ग्राम प्रधान मंजीत सिंह ने बिपिन सिंह को गोली मार दी। गोली उनके सीने के नीचे लगी।घायल बिपिन को ग्रामीणों ने पहले सीएचसी सहजनवा पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने हालत नाजुक देख उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस ने दबिश देते हुए हुए आरोपी ग्राम प्रधान मंजीत सिंह को हिरासत में ले लिया। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है, फोर्स की तैनाती कर दी गई है।

ग्राम प्रधान ने चार राउंड फायरिंग किया, एक गोली पीड़ित विपिन को लगी

जानकारी के मुताबिक मंगलवार की शाम बिपिन सिंह अपने दोस्त विकास यादव के साथ बाइक से गांव पहुंचे, डोमहर रेलवे क्रॉसिंग के पास फोन आने पर वे रुके थे। उसी समय ग्राम प्रधान मंजीत सिंह अपने दो दोस्तों के साथ बुलेट से पहुंचे। पीड़ित बिपिन के मुताबिक, मंजीत सिंह ने आते ही गाली-गलौज शुरू कर दी और अवैध असलहे से चार राउंड फायरिंग किया , बिपिन भागने की कोशिश किए लेकिन एक गोली उन्हें भी लग गई।

ये भी पढ़ें

तीन मासूम बच्चों की पड़ी थी लाश, फंदे से लटकी थी पत्नी…कमरे का दृश्य देख बदहवास हुआ पति, परिजनों में मचा कोहराम
बागपत
Up news, bagpat

भीड़ जुटने पर भागे हमलावर, हिरासत में लिया गया आरोपी

फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग जुट गए। भीड़ बढ़ती देखकर आरोपी वहां से फरार हो गए। ग्रामीण घायल को लेकर थाने पहुंचे, लेकिन उनका आरोप है कि पुलिस ने करीब आधे घंटे तक कोई ध्यान नहीं दिया। दबाव बनाने पर ही बिपिन को सीएचसी भेजा गया। पीड़ित का कहना है कि वह पिछले पांच दिनों से पुलिस को विवाद की शिकायत दे रहे थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी नार्थ जितेंद्र श्रीवास्तव मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रधान के घर जाकर सीसीटीवी फुटेज भी देखा। एसपी ने बताया कि पीड़ित पक्ष की तरफ से अभी तक कोई लिखित तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलते ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें

तीन मासूम बच्चों की पड़ी थी लाश, फंदे से लटकी थी पत्नी…कमरे का दृश्य देख बदहवास हुआ पति, परिजनों में मचा कोहराम
बागपत
Up news, bagpat

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

10 Sept 2025 12:55 am

Published on:

10 Sept 2025 12:54 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गोरखपुर में अवैध असलहे से चार राउंड फायरिंग, युवक को लगी गोली…हिरासत में ग्राम प्रधान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.