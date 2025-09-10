गोरखपुर में अवैध असलहे से चार राउंड फायरिंग, युवक को लगी गोली…हिरासत में ग्राम प्रधान

मंगलवार शाम पुरानी रंजिश को लेकर सहजनवां थानाक्षेत्र के डोमहर माफी गांव में ग्राम प्रधान मंजीत सिंह ने बिपिन सिंह को गोली मार दी। गोली उनके सीने के नीचे लगी।घायल बिपिन को ग्रामीणों ने पहले सीएचसी सहजनवा पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने हालत नाजुक देख उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस ने दबिश देते हुए हुए आरोपी ग्राम प्रधान मंजीत सिंह को हिरासत में ले लिया। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है, फोर्स की तैनाती कर दी गई है।
जानकारी के मुताबिक मंगलवार की शाम बिपिन सिंह अपने दोस्त विकास यादव के साथ बाइक से गांव पहुंचे, डोमहर रेलवे क्रॉसिंग के पास फोन आने पर वे रुके थे। उसी समय ग्राम प्रधान मंजीत सिंह अपने दो दोस्तों के साथ बुलेट से पहुंचे। पीड़ित बिपिन के मुताबिक, मंजीत सिंह ने आते ही गाली-गलौज शुरू कर दी और अवैध असलहे से चार राउंड फायरिंग किया , बिपिन भागने की कोशिश किए लेकिन एक गोली उन्हें भी लग गई।
फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग जुट गए। भीड़ बढ़ती देखकर आरोपी वहां से फरार हो गए। ग्रामीण घायल को लेकर थाने पहुंचे, लेकिन उनका आरोप है कि पुलिस ने करीब आधे घंटे तक कोई ध्यान नहीं दिया। दबाव बनाने पर ही बिपिन को सीएचसी भेजा गया। पीड़ित का कहना है कि वह पिछले पांच दिनों से पुलिस को विवाद की शिकायत दे रहे थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी नार्थ जितेंद्र श्रीवास्तव मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रधान के घर जाकर सीसीटीवी फुटेज भी देखा। एसपी ने बताया कि पीड़ित पक्ष की तरफ से अभी तक कोई लिखित तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलते ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।