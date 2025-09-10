तीन मासूम बच्चों की पड़ी थी लाश, फंदे से लटकी थी पत्नी…कमरे का दृश्य देख बदहवास हुआ पति, परिजनों में मचा कोहराम

मंगलवार की रात जिले के टीकरी के भोजपुरी पट्टी में दर्दनाक घटना हुई है यहां एक मां ने अपने तीन बेटियों का गला घोंट कर मार डाला, इसके बाद खुद भी फंदे से लटक कर जान दे दी, घटना के वक्त पति कमरे के बाहर सो रहा था। कुछ देर बाद पति किसी काम से उठा तो कमरे का दृश्य देख बेसुध हो गया। पति की चीख पुकार सुन आसपास के लोग पहुंचे और पुलिस को सूचना दिए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा। मामला टीकरी के भोजपुरी पट्टी का है।
जानकारी के मुताबिक मृतका का पति विकास ड्राइवर है और टीकरी गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। मंगलवार रात बच्चे और माता,पिता सभी खाना खाकर सो रहे थे, इसी बीच पत्नी तेज कुमारी ने अपनी बेटी गुंजन, कीटो और पांच महीने की बेटी मीरा का गला घोंट दिया। तीनों बच्चों की जब मौत हो गई, उसके बाद तेज कुमारी ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। वारदात के समय पति बाहर सोया था।
किसी काम से इसकी नींद खुली तब वह कमरे में गया तो अंदर का दृश्य देख वह बदहवास हो गया, कमरे में तीन मासूमों की लाश पड़ी थी और पत्नी भी फंदे से लटक कर जान दे दी थी। पति की चीख पुकार सुन पड़ोसियों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने महिला का शव फंदे से उतारकर चारों शव बाहर निकाले। आसपास के लोगों और परिजनों से मामले की जानकारी ली। SP सूरज कुमार राय भी मौके पर पहुंचे और छानबीन की। उनके अनुसार FSL टीम को बुलाकर जांच कराई गई है। पति विकास ने रोते हुए बताया कि सब कुछ ठीक चल रहा था ऐसी दर्दनाक घटना कैसे हो गई उसे उसे खुद नहीं पता चला।