तीन मासूम बच्चों की पड़ी थी लाश, फंदे से लटकी थी पत्नी…कमरे का दृश्य देख बदहवास हुआ पति, परिजनों में मचा कोहराम

किसी काम से इसकी नींद खुली तब वह कमरे में गया तो अंदर का दृश्य देख वह बदहवास हो गया, कमरे में तीन मासूमों की लाश पड़ी थी और पत्नी भी फंदे से लटक कर जान दे दी थी। पति की चीख पुकार सुन पड़ोसियों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने महिला का शव फंदे से उतारकर चारों शव बाहर निकाले। आसपास के लोगों और परिजनों से मामले की जानकारी ली। SP सूरज कुमार राय भी मौके पर पहुंचे और छानबीन की। उनके अनुसार FSL टीम को बुलाकर जांच कराई गई है। पति विकास ने रोते हुए बताया कि सब कुछ ठीक चल रहा था ऐसी दर्दनाक घटना कैसे हो गई उसे उसे खुद नहीं पता चला।