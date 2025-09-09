नेपाल में चल रही हिंसा का असर…काठमांडू जा रहे चार विमान अमौसी एयरपोर्ट पर उतरे

नेपाल में बीते 48 घंटे से चल रहे खूनी हिंसा और भारी उपद्रव के चलते काठमांडू जा रहे विमान लखनऊ में उतारे जा रहे हैं। मंगलवार को कुल चार विमान अमौसी एयरपोर्ट पर लैंड कराए गए। दिल्ली से काठमांडू जा रही इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट 6E-1153 दोपहर 2:30 बजे डायवर्ट की गई। विमान में 160 यात्री और छह क्रू मेंबर्स सवार थे। यह विमान काठमांडू एयरपोर्ट के ऊपर कई चक्कर लगाया, फिर बाद में विमान को लखनऊ की तरफ मोड़ा गया। ATC के समन्वय से विमान को लखनऊ एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड कराया गया।
इसी तरह दुबई से काठमांडू जा रही फ्लाइट की उड़ान FZ-539 को डायवर्ट कर लखनऊ एयरपोर्ट पर दोपहर 3.25 बजे उतारा गया। मुंबई से काठमांडू जा रही इंडिगो की उड़ान 6E-1157 को डायवर्ट कर लखनऊ उतारा गया और फिर इसे दिल्ली भेज दिया गया। बैंकाक के डॉन मुआंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से काठमांडू जा रही थाई लायन एयर की उड़ान TLM- 220 को दोपहर 3.05 बजे लखनऊ में उतारा गया। नेपाल में चल रहे बवाल को लेकर काठमांडू एयरपोर्ट पर विमानों का संचालन रोक दिया गया है। इसी वजह से काठमांडू जाने वाले विमानों को दूसरे हवाई अड्डों पर डायवर्ट किया जा रहा है। एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार, काठमांडू एयरपोर्ट पर स्थिति सामान्य होने के बाद विमानों को आगे भेजा जाएगा। प्राइवेट एयरलाइंस ने कहा है कि यात्रियों की सुरक्षा मुख्य है जब तक यह सुनिश्चित नहीं हो जाएगा तब तक अगली सूचना तक फ्लाइट कैंसिल रहेगी।