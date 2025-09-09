कश्मीर में आतंकियों की हवा खराब- बरेली में बोले बिहार के गवर्नर, लोकतंत्र पर लेकर कही ये बड़ी बात

बरेली। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान मंगलवार को रोटरी क्लब के कार्यक्रम में शिरकत करने बरेली पहुंचे। कार्यक्रम के बाद सर्किट हाउस में प्रेसवार्ता में उन्होंने बिहार चुनाव, कश्मीर, लोकतंत्र और संविधान पर अपनी बात रखी।
राज्यपाल ने कहा कि बिहार चुनाव की तैयारियां पूरी मजबूती से चल रही हैं और चुनाव कानून के दायरे में शांतिपूर्ण ढंग से होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि देश को चलाने की बुनियाद लोकतंत्र और संविधान है, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां इसे कमजोर करने का काम करती हैं। महागठबंधन को लेकर जब पत्रकारों ने सवाल किया तो वह इस मुद्दे पर खुलकर कुछ कहने से बचते दिखे। वहीं वोट चोरी पर उन्होंने कहा कि संविधान हर नागरिक को बोलने का अधिकार देता है। अगर किसी को चुनावी गड़बड़ी का संदेह है तो उसकी जांच और कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए।
जम्मू-कश्मीर में हाल के आतंकी हमले को लेकर राज्यपाल ने कहा कि घटना बेहद निंदनीय है। उन्होंने कहा जैसे-जैसे घाटी के हालात सामान्य हो रहे हैं, वैसे-वैसे आतंकी हताश हो रहे हैं। भारत सरकार के कड़े जवाब से उनकी हिम्मत टूट चुकी है। अब उनमें इतनी ताकत नहीं बची कि वे कश्मीर की ओर आंख उठाकर देख सकें।
सर्किट हाउस में मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने राज्यपाल का स्वागत किया और अपनी लिखी किताब ‘तारीख-ए-इस्लाम’ उन्हें भेंट की। किताब देखकर राज्यपाल ने खुशी जताई और मौलाना के काम की सराहना की। उन्होंने कहा कि किताब को पटना ले जाकर विस्तार से पढ़ेंगे।