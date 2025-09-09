कश्मीर में आतंकियों की हवा खराब- बरेली में बोले बिहार के गवर्नर, लोकतंत्र पर लेकर कही ये बड़ी बात

राज्यपाल ने कहा कि बिहार चुनाव की तैयारियां पूरी मजबूती से चल रही हैं और चुनाव कानून के दायरे में शांतिपूर्ण ढंग से होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि देश को चलाने की बुनियाद लोकतंत्र और संविधान है, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां इसे कमजोर करने का काम करती हैं। महागठबंधन को लेकर जब पत्रकारों ने सवाल किया तो वह इस मुद्दे पर खुलकर कुछ कहने से बचते दिखे। वहीं वोट चोरी पर उन्होंने कहा कि संविधान हर नागरिक को बोलने का अधिकार देता है। अगर किसी को चुनावी गड़बड़ी का संदेह है तो उसकी जांच और कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए।