28 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

शादी का झांसा, फिर मौत की साजिश: छात्रा की अपहरण के बाद चलती SUV में गला घोट कर हत्या, ऐसे हुआ खुलासा

इंस्टाग्राम से शुरू हुए प्रेम प्रसंग का शादी से पहले ही खौफनाक अंत हो गया। आरोपियों ने चलती गाड़ी में नाबालिक छात्रा की गला घोट कर हत्या कर दी। पूछताछ में जो वजह सामने आई उससे पुलिस भी दंग रह गई।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Mahendra Tiwari

Jan 28, 2026

पकड़े गए आरोपियों के साथ पुलिस टीम सोर्स विभाग

पकड़े गए आरोपियों के साथ पुलिस टीम सोर्स विभाग

लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय नाबालिग छात्रा की अपहरण कर चलती एसयूवी में गला घोंटकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपियों ने हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

लखनऊ पुलिस ने नाबालिग छात्रा की हत्या के मामले का खुलासा करते हुए बताया कि यह एक सोची-समझी साजिश थी। पुलिस के अनुसार, 13 जनवरी की रात चार युवकों ने छात्रा का अपहरण किया। और चलती एसयूवी में उसके साथ मारपीट कर गला घोंट दिया। हत्या के बाद आरोपियों ने जांच को गुमराह करने के लिए शव को करीब 12 किलोमीटर दूर रेलवे ट्रैक पर रख दिया। ताकि मामला आत्महत्या का लगे।

पुलिस ने जांच के बाद चारों आरोपियों को किया गिरफ्तार

मृतका शीटल (16) नारपत खेड़ा की रहने वाली थी। 13 जनवरी को उसके लापता होने के बाद परिजनों ने खोजबीन की। 16 जनवरी को उसकी मां पिंकी ने पारा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि काकोरी की रहने वाले अंशु गौतम ने शादी का झांसा देकर उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर घर से ले गया। पुलिस ने जांच के बाद 26 जनवरी को चारों आरोपियों—अंशु गौतम (20), आशिक यादव (20), रिशु यादव (20) और वैभव सिंह राजपूत (23)—को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अपहरण में इस्तेमाल की गई एसयूवी भी बरामद की है।

पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा

पूछताछ में अंशु गौतम ने बताया कि उसकी दोस्ती इंस्टाग्राम के जरिए शीटल से हुई थी। और दोनों के बीच संबंध थे। बाद में शीटल, अंशु के दोस्त आशिक यादव से भी बातचीत करने लगी। जिससे दोनों को यह धोखा लगा। इसी बात से नाराज होकर अंशु और आशिक ने मिलकर उसके हत्या की साजिश रची। उसके बाद छात्र को उसके घर से बुलाकर अपने साथ ले गए। चलती गाड़ी में उसकी हत्या कर शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। गिरफ्तारी के बाद पीड़िता के परिजनों ने पारा थाने पर प्रदर्शन कर पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। मां का कहना है कि शुरुआत में पुलिस ने उन्हें बताया था कि उनकी बेटी सुरक्षित है। और संभवतः नैनीताल चली गई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

28 Jan 2026 08:23 am

Published on:

28 Jan 2026 08:22 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / शादी का झांसा, फिर मौत की साजिश: छात्रा की अपहरण के बाद चलती SUV में गला घोट कर हत्या, ऐसे हुआ खुलासा

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

UGC के नए नियम की अंग्रेजों के रॉलेट एक्ट से हो रही तुलना…? जानिए ऐसा क्यों

लखनऊ

Salary Of Gram Pradhan In UP: यूपी में ग्राम प्रधानों को मिलता है इतना वेतन

Salary Of Gram Pradhan In UP
शिक्षा

लखनऊ विश्वविद्यालय में UGC फैसलों के खिलाफ छात्रों का जोरदार प्रदर्शन

लखनऊ विश्वविद्यालय में यूजीसी फैसलों के खिलाफ छात्रों का उबाल, मुख्य गेट पर धरना, परिसर में तनाव बढ़ा (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

राजधानी में गुंडाराज! थार से रौंदने की कोशिश, कारोबारी लहूलुहान -कानून व्यवस्था पर उठे बड़े सवाल

लखनऊ में सनसनीखेज वारदात: थार सवारों ने कारोबारी को कुचलने की कोशिश, दोनों पैर गंभीर रूप से घायल    (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group) 
लखनऊ

भाजपा संगठन में असंतोष की चर्चा, हरदोई-अमेठी से बूथ पदाधिकारियों के इस्तीफों की खबरों ने बढ़ाई हलचल, जानिए उनके नाम

भाजपा संगठन में उभरे असंतोष के स्वर (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.