शादी का झांसा, फिर मौत की साजिश: छात्रा की अपहरण के बाद चलती SUV में गला घोट कर हत्या, ऐसे हुआ खुलासा

पूछताछ में अंशु गौतम ने बताया कि उसकी दोस्ती इंस्टाग्राम के जरिए शीटल से हुई थी। और दोनों के बीच संबंध थे। बाद में शीटल, अंशु के दोस्त आशिक यादव से भी बातचीत करने लगी। जिससे दोनों को यह धोखा लगा। इसी बात से नाराज होकर अंशु और आशिक ने मिलकर उसके हत्या की साजिश रची। उसके बाद छात्र को उसके घर से बुलाकर अपने साथ ले गए। चलती गाड़ी में उसकी हत्या कर शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। गिरफ्तारी के बाद पीड़िता के परिजनों ने पारा थाने पर प्रदर्शन कर पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। मां का कहना है कि शुरुआत में पुलिस ने उन्हें बताया था कि उनकी बेटी सुरक्षित है। और संभवतः नैनीताल चली गई है।