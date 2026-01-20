मेरा निकाह करा दो…150 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ा युवक, पुलिसवाले समझाने में जुटे

150 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ा युवक, PC- Patrika
लखनऊ : लखनऊ के पीजीआई इलाके में एक युवक 150 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ गया। युवक लगातार एक लड़की का नाम लेकर चिल्ला रहा था और कह रहा था कि उस लड़की से मेरा निकाह करवा दो। युवक के टावर पर चढ़ने की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन को दी। मौके पर पहुंची पुलिस लगातार युवक को समझाने का प्रयास कर रही है।
पूरा मामला PGI के कैंपस का ही है। यहां लगे 150 फीट ऊंचे टावर पर एक युवक चढ़ गया। पुलिस ने वहां पर पहुंचकर पूरे टावर के आसपास के क्षेत्र को घेर लिया। ड्रमा देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। पुलिस करीब 1 घंटे तक युवक को समझाती रही। काफी जद्दोजहद करने के बाद युवक टावर से नीचे उतरा।
युवक PGI इलाके में रहता है। वह PGI के आसपास के क्षेत्रों में जंगली जीवों का रेस्क्यू करता है। युवक कई बार कैंपस के अंदर से निकलने वाले बिज्जू, अजगर और अन्य जीवों का रेस्क्यू कर चुका है। इरशाद ने पिछले साल PGI कैंपस के अंदर निकले 10 फीट लंबे अजगर का रेस्क्यू किया था।
PGI प्रशासन ने घटना को लेकर एक बैठक बुलाई है। जोन के कई अधिकारी अस्पताल परिसर पहुंचे हैं। बैठक में वर्तमान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। पुलिस और कई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। युवक को PGI के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक ले जाया गया है। वहां उससे पूछताछ की जाएगी।
