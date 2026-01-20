मेरा निकाह करा दो…150 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ा युवक, पुलिसवाले समझाने में जुटे

लखनऊ : लखनऊ के पीजीआई इलाके में एक युवक 150 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ गया। युवक लगातार एक लड़की का नाम लेकर चिल्ला रहा था और कह रहा था कि उस लड़की से मेरा निकाह करवा दो। युवक के टावर पर चढ़ने की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन को दी। मौके पर पहुंची पुलिस लगातार युवक को समझाने का प्रयास कर रही है।