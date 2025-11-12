आज का तापमान, कल का मौसम : जानें कैसा रहेगा आपके शहर का मिजाज

1 लखनऊ 28 13 29 13 सुबह हल्का कोहरा, दिन सुहावना

2 कानपुर 27 16 28 14 धुंध व हल्की ठंड

3 गाज़ियाबाद 28 18 29 16 हैज़, दृश्यता कम

4 नोएडा 28 20 28 16 धुंध और खराब AQI

5 आगरा 28 16 27 14 सुबह कोहरा, शाम ठंडी

6 मेरठ 27 13 26 12 हल्का कोहरा, ठंडक बढ़ेगी

7 बरेली 27 15 26 13 सुबह कोहरा, दिन सुहावना

8 मुरादाबाद 27 14 26 13 धुंध व ठंडी हवाएं

9 गोरखपुर 27 16 27 14 सुबह ठंड और कोहरा

10 अलीगढ़ 28 16 27 13 धुंध, दिन साफ

11 झांसी 29 19 28 13 दिन गर्म, रात ठंडी

12 सहारनपुर 26 14 26 13 सुबह ठंडक और कोहरा

13 मुज़फ्फरनगर 30 17 28 15 दिन गर्म, सुबह ठंडी

14 अयोध्या 28 16 28 13 हल्का कोहरा, धूप खिली

15 मथुरा 28 16 27 14 धुंध और ठंडी हवा

16 फिरोजाबाद 29 16 28 14 शुष्क दिन, ठंडी सुबह

17 बिजनौर 27 15 26 13 सुबह कोहरा, हल्की ठंड

18 सीतापुर 27 16 27 14 धुंध और ठंडी सुबह

19 गाज़ीपुर 27 14 28 13 सुबह ठंड, दिन सुहावना