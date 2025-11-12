Patrika LogoSwitch to English

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

लखनऊ

आज का तापमान, कल का मौसम : जानें कैसा रहेगा आपके शहर का मिजाज

UP Weather : उत्तरप्रदेश में धीरे-धीरे मौसम का मिजाज बदल रहा है। यहां रात के साथ-साथ अब दिन में भी हल्की-हल्की ठंड बढ़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक, सबसे ठंडा शहर इस समय सहारनपुर और बरेली रहे, जहां न्यूनतम तापमान करीब 12 से 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

लखनऊ

image

Aman Pandey

Nov 12, 2025

य़ूपी में बदल रहा मौसम, बढ़ रही ठंड, PC- IANS

नोएडा : उत्तर प्रदेश में नवंबर की ठंड दस्तक दे चुकी है, लेकिन मौसम का मिजाज अभी एकसमान नहीं है। राज्य के कुछ हिस्सों में सुबह की धुंध और ठंडी हवाएं लोगों को सिहरन दे रही हैं, जबकि कुछ शहरों में दिन का तापमान अब भी गर्मी का एहसास करवा रहा है।

मौसम विभाग के मुताबिक, सबसे ठंडा शहर इस समय सहारनपुर और बरेली रहे, जहां न्यूनतम तापमान करीब 12 से 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी कम रही। वहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और तराई क्षेत्रों में लोगों की सुबह की ठिठुरन के साथ दिन की शुरुआत हुई।

इसके उलट, झांसी और आगरा जैसे बुंदेलखंड और पश्चिमी मैदानी इलाके सबसे गर्म शहरों में शामिल रहे। यहां दिन का अधिकतम तापमान 28 से 29 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। दोपहर के वक्त धूप ने गर्माहट बढ़ा दी और लोगों ने पंखे तक चलाए।

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले दो दिनों में तापमान में हल्की गिरावट आ सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से पूर्वी यूपी में ठंडक और कोहरा बढ़ेगा, जबकि बुंदेलखंड में फिलहाल दिन में गर्मी बनी रहेगी। फिलहाल राज्य का मौसम 'सुबह ठंडा, दिन में सुहावना' दौर में है।

देखें प्रमुख शहरों का मौसम

क्रमशहरआज का तापमान (12 नवम्बर)कल का तापमान (13 नवम्बर)स्थिति
अधिकतम (°C)न्यूनतम (°C)अधिकतम (°C)न्यूनतम (°C)कैसा रहेगा कल का मौसम
1लखनऊ28132913सुबह हल्का कोहरा, दिन सुहावना
2कानपुर27162814धुंध व हल्की ठंड
3गाज़ियाबाद28182916हैज़, दृश्यता कम
4नोएडा28202816धुंध और खराब AQI
5आगरा28162714सुबह कोहरा, शाम ठंडी
6मेरठ27132612हल्का कोहरा, ठंडक बढ़ेगी
7बरेली27152613सुबह कोहरा, दिन सुहावना
8मुरादाबाद27142613धुंध व ठंडी हवाएं
9गोरखपुर27162714सुबह ठंड और कोहरा
10अलीगढ़28162713धुंध, दिन साफ
11झांसी29192813दिन गर्म, रात ठंडी
12सहारनपुर26142613सुबह ठंडक और कोहरा
13मुज़फ्फरनगर30172815दिन गर्म, सुबह ठंडी
14अयोध्या28162813हल्का कोहरा, धूप खिली
15मथुरा28162714धुंध और ठंडी हवा
16फिरोजाबाद29162814शुष्क दिन, ठंडी सुबह
17बिजनौर27152613सुबह कोहरा, हल्की ठंड
18सीतापुर27162714धुंध और ठंडी सुबह
19गाज़ीपुर27142813सुबह ठंड, दिन सुहावना
20वाराणसी28162814हल्का कोहरा, साफ आसमान

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / आज का तापमान, कल का मौसम : जानें कैसा रहेगा आपके शहर का मिजाज

