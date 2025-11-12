आज का तापमान, कल का मौसम : जानें कैसा रहेगा आपके शहर का मिजाज

य़ूपी में बदल रहा मौसम, बढ़ रही ठंड, PC- IANS
नोएडा : उत्तर प्रदेश में नवंबर की ठंड दस्तक दे चुकी है, लेकिन मौसम का मिजाज अभी एकसमान नहीं है। राज्य के कुछ हिस्सों में सुबह की धुंध और ठंडी हवाएं लोगों को सिहरन दे रही हैं, जबकि कुछ शहरों में दिन का तापमान अब भी गर्मी का एहसास करवा रहा है।
मौसम विभाग के मुताबिक, सबसे ठंडा शहर इस समय सहारनपुर और बरेली रहे, जहां न्यूनतम तापमान करीब 12 से 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी कम रही। वहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और तराई क्षेत्रों में लोगों की सुबह की ठिठुरन के साथ दिन की शुरुआत हुई।
इसके उलट, झांसी और आगरा जैसे बुंदेलखंड और पश्चिमी मैदानी इलाके सबसे गर्म शहरों में शामिल रहे। यहां दिन का अधिकतम तापमान 28 से 29 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। दोपहर के वक्त धूप ने गर्माहट बढ़ा दी और लोगों ने पंखे तक चलाए।
मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले दो दिनों में तापमान में हल्की गिरावट आ सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से पूर्वी यूपी में ठंडक और कोहरा बढ़ेगा, जबकि बुंदेलखंड में फिलहाल दिन में गर्मी बनी रहेगी। फिलहाल राज्य का मौसम 'सुबह ठंडा, दिन में सुहावना' दौर में है।
|क्रम
|शहर
|आज का तापमान (12 नवम्बर)
|कल का तापमान (13 नवम्बर)
|स्थिति
|अधिकतम (°C)
|न्यूनतम (°C)
|अधिकतम (°C)
|न्यूनतम (°C)
|कैसा रहेगा कल का मौसम
|1
|लखनऊ
|28
|13
|29
|13
|सुबह हल्का कोहरा, दिन सुहावना
|2
|कानपुर
|27
|16
|28
|14
|धुंध व हल्की ठंड
|3
|गाज़ियाबाद
|28
|18
|29
|16
|हैज़, दृश्यता कम
|4
|नोएडा
|28
|20
|28
|16
|धुंध और खराब AQI
|5
|आगरा
|28
|16
|27
|14
|सुबह कोहरा, शाम ठंडी
|6
|मेरठ
|27
|13
|26
|12
|हल्का कोहरा, ठंडक बढ़ेगी
|7
|बरेली
|27
|15
|26
|13
|सुबह कोहरा, दिन सुहावना
|8
|मुरादाबाद
|27
|14
|26
|13
|धुंध व ठंडी हवाएं
|9
|गोरखपुर
|27
|16
|27
|14
|सुबह ठंड और कोहरा
|10
|अलीगढ़
|28
|16
|27
|13
|धुंध, दिन साफ
|11
|झांसी
|29
|19
|28
|13
|दिन गर्म, रात ठंडी
|12
|सहारनपुर
|26
|14
|26
|13
|सुबह ठंडक और कोहरा
|13
|मुज़फ्फरनगर
|30
|17
|28
|15
|दिन गर्म, सुबह ठंडी
|14
|अयोध्या
|28
|16
|28
|13
|हल्का कोहरा, धूप खिली
|15
|मथुरा
|28
|16
|27
|14
|धुंध और ठंडी हवा
|16
|फिरोजाबाद
|29
|16
|28
|14
|शुष्क दिन, ठंडी सुबह
|17
|बिजनौर
|27
|15
|26
|13
|सुबह कोहरा, हल्की ठंड
|18
|सीतापुर
|27
|16
|27
|14
|धुंध और ठंडी सुबह
|19
|गाज़ीपुर
|27
|14
|28
|13
|सुबह ठंड, दिन सुहावना
|20
|वाराणसी
|28
|16
|28
|14
|हल्का कोहरा, साफ आसमान
