आज का तापमान, कल का मौसम : गोरखपुर रहा सबसे गर्म और इटावा का तापमान सबसे न्यूनतम

शहर आज का तापमान तापमान (डिग्री में) कैसा रहेगा का कल का मौसम

लखनऊ 26 मौसम शुष्क रहने की संभावना।

कानपुर 27.3 बादल छाए रहने की आशंका।

वाराणसी 28.6 मौसम शुष्क रहेगा।

गोरखपुर 31.2 सुबह तराई इलाकों में धुंध छाई रहेगी।

गाजीपुर 26 आद्रता बढ़ने के कारण कोहरे में बढ़ोत्तरी।

झांसी 28.7 मौसम शुष्क रहने की संभावना।

आगरा 27.6 वातावरण में हल्की धुंध छाई रहेगी।

मथुरा 27.3 शीत लहर चलने की संभावना।

बरेली 26.0 सुबह कोहरा पड़ने की संभावना।

मुरादाबाद 27.0 हल्की धुंध छाई रहेगी।

मेरठ 28.3 प्रदूषण के चलते छाई रहेगी धुंध।

गाजियाबाद 26.3 NCR में स्मॉग का कहर।

नोएडा 27.4 स्मॉग के कारण लोगों को हो रही परेशानी।

ग्रेटर नोएडा 27.4 स्मॉग के कारण लोगों को हो रही परेशानी।

बिजनौर 28.3 वातावरण में बनी रहेगी नमी।

अलीगढ़ 28.6 मौसम शुष्क रहने की संभावना।

सहारनपुर 26.8 वातारवरण में हल्की नमी रहने की संभावना।

गोंडा 28 तराई क्षेत्र होने के कारण सुबह छाएगा कोहरा।