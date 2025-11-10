Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

आज का तापमान, कल का मौसम : गोरखपुर रहा सबसे गर्म और इटावा का तापमान सबसे न्यूनतम

UP Weather News : यूपी में अब रात के साथ-साथ दिन में भी ठंड बढ़ने लगी है। पछुआ हवाएं ठंड को गति दे रही हैं। आइए जानते हैं कुछ प्रमुख शहरों का मौसम...।

less than 1 minute read
Google source verification

लखनऊ

image

Avaneesh Kumar Mishra

Nov 10, 2025

नोएडा में धुंध के बीच गुजरते लोग, PC- IANS

UP Weather News : यूपी में मौसम बदल रहा है। रातों के साथ-साथ हवाओं ने अब दिन में भी ठंड बढ़ा दी है। मौसम विभाग के मुताबिक 3 से 4 दिनों में यूपी में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है। वहीं कुछ इलाकों में कोहरा छा सकता है। यूपी में बारिश के संभावना लगभग न के बराबर है।

यूपी में न्यूनतम तापमान 2-4°C तक लुढ़क सकता है। लखनऊ, कानपुर, आगरा जैसे शहरों में रातें सिंगल डिजिट (8-12°C) की ओर बढ़ेंगी। अधिकतम तापमान 25-28°C के आसपास रहेगा, लेकिन ठंडी हवाओं से दिन भी ठंडा लगेगा।

पश्चिमी विक्षोभ एक ऊपरी वायु चक्रवाती परिसंचरण के रूप में उत्तरी हरियाणा में समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर ऊपर बना हुआ है। साथ ही, मध्य क्षोभमंडलीय पश्चिमी धाराओं में एक चक्रवात भी सक्रिय है, जिसका अक्ष समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर ऊपर 82° पूर्वी देशांतर के साथ 33° उत्तरी अक्षांश के उत्तर में स्थित है। यह चक्रवात पूर्व-उत्तर-पूर्व दिशा में बढ़ रहा है।

आइए जानते हैं कि यूपी के प्रमुख शहरों का तापमान और कल का मौसम कैसा रहेगा…।

शहरआज का तापमान तापमान (डिग्री में)कैसा रहेगा का कल का मौसम
लखनऊ26मौसम शुष्क रहने की संभावना।
कानपुर27.3बादल छाए रहने की आशंका।
वाराणसी28.6मौसम शुष्क रहेगा।
गोरखपुर31.2सुबह तराई इलाकों में धुंध छाई रहेगी।
गाजीपुर26आद्रता बढ़ने के कारण कोहरे में बढ़ोत्तरी।
झांसी28.7मौसम शुष्क रहने की संभावना।
आगरा27.6वातावरण में हल्की धुंध छाई रहेगी।
मथुरा27.3शीत लहर चलने की संभावना।
बरेली 26.0सुबह कोहरा पड़ने की संभावना।
मुरादाबाद27.0हल्की धुंध छाई रहेगी।
मेरठ28.3प्रदूषण के चलते छाई रहेगी धुंध।
गाजियाबाद26.3NCR में स्मॉग का कहर।
नोएडा27.4स्मॉग के कारण लोगों को हो रही परेशानी।
ग्रेटर नोएडा27.4स्मॉग के कारण लोगों को हो रही परेशानी।
बिजनौर28.3वातावरण में बनी रहेगी नमी।
अलीगढ़28.6मौसम शुष्क रहने की संभावना।
सहारनपुर26.8वातारवरण में हल्की नमी रहने की संभावना।
गोंडा28तराई क्षेत्र होने के कारण सुबह छाएगा कोहरा।
लखीमपुर29तराई क्षेत्र होने के कारण सुबह छाएगा कोहरा।

ये भी पढ़ें

गैस गीजर ने बर्थ-डे गर्ल की ले ली जान… नहाने गई और अंदर ही बेहोश हो गई
अलीगढ़
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

10 Nov 2025 06:12 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / आज का तापमान, कल का मौसम : गोरखपुर रहा सबसे गर्म और इटावा का तापमान सबसे न्यूनतम

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

AK-47 लेकर चलने वाली लखनऊ की महिला डॉक्टर गिरफ्तार, फरीदाबाद के आतंकी डॉक्टर की गर्लफ्रेंड, 4 राज्यों में फैला नेटवर्क

ak 47 lucknow woman doctor arrested terror module faridabad kashmir
लखनऊ

‘सफेद कॉलर’ वालों का काला काम; कौन हैं 1 हफ्ते में केमिकल्स और राइफल के साथ गिरफ्तार हुए चारों डॉक्टर?

crime news who are four doctors arrested in one week with chemicals and rifle up
लखनऊ

योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब यूपी के सभी स्कूलों में रोजाना वंदे मातरम् का अनिवार्य गायन होगा

प्रदेश के सभी स्कूलों में वंदे मातरम् का अनिवार्य (फोटो सोर्स : Electricity Employees Organization )
लखनऊ

मंदिर और मस्जिद पहुंची पुलिस; इस वजह से हटाए गए कई धार्मिक जगहों से लाउडस्पीकर्स

police arrived at temples and mosques this is why loudspeakers removed from several religious places in lucknow
लखनऊ

Weather Forecast: पश्चिमी विक्षोभ के बाद यूपी में ठंड बरकरार, उत्तर-पश्चिमी हवाओं से तापमान पूरे सप्ताह सामान्य से नीचे

विक्षोभ के बाद उत्तरी-पश्चिमी हवाओं और विकिरणीय शीतलन से बढ़ी सर्दी (फोटो सोर्स : Patrika)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.