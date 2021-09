PM Ujjwala Yojana: दूर हुआ धुआं और आसूं

लखनऊ.PM Ujjwala Yojana: यूपी अब देश में सबसे अधिक एलपीजी उपभोक्ताओं वाला राज्य बन गया है और 95.49 फीसद एलपीजी उपभोगताओं को डिजिटाइज्ड डाटाबेस से जोड़कर नया रिकॉर्ड बनाया है| जो इतनी बड़ी संख्या में देश के किसी अन्य राज्य में अभी तक सब्सिडी कनेक्शन वाले एलपीजी उपभोक्ताओं को डिजिटाइज्ड डाटाबेस से नहीं जोड़ा है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने उज्जवला 2.0 योजना के तहत 20 लाख लोगों को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने की मुहिम को तेज किया है। और देश के कुल लाभार्थियों में से 18.34 प्रतिश यूपी से हैं|

यूपी में एलपीजी उपभोक्ताओं की संख्या(LPG Connections in UP)

नियोजन विभाग(planning department) की समीक्षा के अनुसार, राज्य में सब्सिडी कनेक्शन वाले एलपीजी उपभोक्ताओं की संख्या 4,26,33,197 हो गई है। इनमें से 4,07,10,440 सब्सिडी कनेक्शन वाले एलपीजी उपभोक्ताओं को डिजिटाइज्ड डाटाबेस से जोड़ दिया गया है। यह नया रिकार्ड है, क्योंकि 4,26,33,197 सब्सिडी कनेक्शन वाले एलपीजी उपभोक्ताओं में से 95.49 फीसद एलपीजी उपभोक्ता अब डिजिटाइज्ड डाटाबेस से जुड़ गए हैं।

उज्ज्वला योजना के लाभ को पहुंचने में सरकार ने की तेजी(Government efforts in providing benefits of PMUY)

यूपी में गरीबों और जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने के लिये प्रदेश सरकार ने जहां एक तरफ राशन वितरण की व्यवस्था को भ्रष्टाचार रहित बनाते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) योजना के तहत नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया को तेज किया है। वही दूसरी तरफ रसोई गैस को लेकर होने वाली दुश्वारियों को केंद्र तथा राज्य सरकार ने मिल कर खत्म किया है। इसके लिए लोगों को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने के साथ ही उज्जजवला योजना का लाभ गांव-गांव तक पहुंचाया जा रहा। सरकार के ऐसे प्रयासों से ही प्रदेश में सब्सिडी कनेक्शन वाले एलपीजी उपभोक्ताओं की संख्या 4.26 करोड़ हो गई है। जबकि वर्ष 2014 में प्रदेश में एलपीजी उपभोक्ताओं की संख्या 1.67 करोड़ थी। प्रदेश में सिर्फ कनेक्शन में बढ़ोतरी नहीं हुई है, बल्कि एलपीजी कवरेज एरिया में भी बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश में अप्रैल 2016 में एलपीजी कवरेज 55.6 प्रतिशत था, जो इस साल अप्रैल तक बढ़कर 106.8 प्रतिशत हो गया है। यह भी एक रिकॉर्ड है।

छह महीने में कनेक्शन में हुई बढ़ोतरी(Increment in Ujjwala connection in UP)

नियोजन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, बीती फरवरी में राज्य में सब्सिडी कनेक्शन वाले एलपीजी उपभोक्ताओं की संख्या 4,22,23,097 थी, जो बीती 31 अगस्त में बढ़कर 4,26,33, 197 हो गई। इन आंकड़ों के अनुसार छह माह में 4,10,100 अन्य एलपीजी कनेक्शन राज्य में लोगों को मुहैया कराए गए। नियोजन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, देश के कुल लाभार्थियों में 18.34 प्रतिशत लाभार्थी यूपी से हैं।

प्रधानमंत्री उज्जजवला योजना के तहत चूल्हे के धुएं से मुक्ति मिल रही मक्ति

'प्रधानमंत्री उज्जजवला योजना' के तहत चूल्हे के धुएं से मुक्ति के चलाए जा रहे 'महाभियान' के तहत यूपी में सब्सिडी कनेक्शन वाले एलपीजी उपभोक्ताओं की संख्या यह साबित कर रही है कि इस योजना का लाभ लोगों तक पहुचाने में यूपी ने अन्य राज्यों को पीछे छोड़ दिया है, जिसके चलते प्रदेश में उज्जवला योजना के माध्यम से 1.47 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों के जीवन को धुएं से मुक्ति मिली है। और अब प्रदेश के 10 जिलों सोनभद्र, बांदा, महोबा, चित्रकूट, रायबरेली, हरदोई, बदायूं, अमेठी, फतेहपुर और फरुर्खाबाद में चूल्हे के धुएं से मुक्ति के महाभियान 'प्रधानमंत्री उज्लजवला योजना' के दूसरे चरण में प्रदेश की 20 लाख और घरों को धुएं से मुक्ति मिलेगी।

यह भी पढ़ें- साइबर क्राइम: भू-लेख वेबसाइट से फिंगर प्रिंट चुरा कर खली कर रहें हैं बैंक खाता