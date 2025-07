अग्निवीरों को बड़ा तोहफा! यूपी पुलिस में मिलेगा 20% आरक्षण, CM योगी ने किया ऐलान, अब मिलेगा नया करियर पथ

Agniveers will get 20% reservation in UP Police CM Yogi big announcement: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रदेश के युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने ऐलान किया कि अग्निवीर योजना के तहत भारतीय सेना में सेवा दे चुके युवाओं को अब उत्तर प्रदेश पुलिस बल में भर्ती के दौरान 20 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। यह निर्णय न केवल सैनिकों के भविष्य को सुरक्षित करेगा, बल्कि पुलिस विभाग को अनुशासित और राष्ट्रभक्त जवान भी उपलब्ध कराएगा।