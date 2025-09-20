UP Politics: अखिलेश यादव का BJP पर हमला! कहा- निष्पक्ष चुनाव में कोई सीट नहीं जीत पाएगी भाजपा सरकार

Akhilesh Yadav Attacks on BJP UP Politics News: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को प्रदेश सपा मुख्यालय में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के संबंध में चर्चा करते हुए भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यदि चुनाव निष्पक्ष और ईमानदारी से संपन्न हों, तो भाजपा किसी भी सीट पर जीत हासिल नहीं कर सकती। सपा अध्यक्ष ने यह भी जोर देकर कहा कि भाजपा को हराने के लिए पार्टी को लगातार मेहनत और सक्रिय रणनीति बनानी होगी।