Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लखनऊ

UP Politics: अखिलेश यादव का BJP पर हमला! कहा- निष्पक्ष चुनाव में कोई सीट नहीं जीत पाएगी भाजपा सरकार

UP Politics News: सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर चुनाव निष्पक्ष और ईमानदारी से हों तो भाजपा कोई सीट नहीं जीत सकती।

लखनऊ

Mohd Danish

Sep 20, 2025

akhilesh yadav attacks bjp fair elections education issues up politics
UP Politics: अखिलेश यादव का BJP पर हमला! Image Source - 'X' @samajwadiparty

Akhilesh Yadav Attacks on BJP UP Politics News: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को प्रदेश सपा मुख्यालय में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के संबंध में चर्चा करते हुए भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यदि चुनाव निष्पक्ष और ईमानदारी से संपन्न हों, तो भाजपा किसी भी सीट पर जीत हासिल नहीं कर सकती। सपा अध्यक्ष ने यह भी जोर देकर कहा कि भाजपा को हराने के लिए पार्टी को लगातार मेहनत और सक्रिय रणनीति बनानी होगी।

लोकतंत्र और सरकारी नीतियों पर साधा निशाना

अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर लोकतंत्र को कमजोर करने और सरकारी अधिकारियों के साथ सांठगांठ करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने शिक्षा का व्यवसायीकरण कर दिया है और समाजवादी सरकार द्वारा स्थापित शिक्षा संस्थानों की प्रगति को नष्ट कर दिया है। उन्होंने याद दिलाया कि समाजवादी सरकार में कई सैनिक स्कूल, कॉलेज, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज खोले गए थे।

ये भी पढ़ें

UP Weather: 20 सितंबर को यूपी में जोरदार मॉनसूनी बारिश, कई जिलों में येलो अलर्ट और बिजली गिरने की चेतावनी
मुरादाबाद
up weather 20 september heavy rain yellow alert thunderstorm

शिक्षकों की नियुक्तियां और भाजपा पर आरोप

सपा अध्यक्ष ने शिक्षकों की भर्तियों और शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक बनाने का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा सत्ता में आते ही इन सबको खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है और शिक्षकों को तरह-तरह से परेशान किया जा रहा है। उनका दावा है कि यदि भाजपा सत्ता में बनी रही तो सरकारी कॉलेजों समेत अन्य शिक्षण संस्थानों को बेच दिया जाएगा।

भाजपा पर झूठ बोलने का आरोप

अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर अवैध कारोबार और झूठ बोलने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे झूठ बोलती है कि झूठ भी खुद को शर्मिंदा महसूस करे। उन्होंने राजधानी लखनऊ में मेट्रो रेल संचालन के उदाहरण का हवाला दिया और बताया कि समाजवादी सरकार के समय मेट्रो संचालन शुरू हुआ था, जबकि कानपुर और आगरा में मेट्रो निर्माण कार्य प्रगति पर था। इसके बावजूद मुख्यमंत्री के असत्य बयान सामने आए।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

अखिलेश यादव

भारतीय जनता पार्टी

cm yogi

up news

UP News Hindi

UP Politics

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

20 Sept 2025 08:38 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP Politics: अखिलेश यादव का BJP पर हमला! कहा- निष्पक्ष चुनाव में कोई सीट नहीं जीत पाएगी भाजपा सरकार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.