अखिलेश यादव का सरकार पर हमला, बोले- किसानों को नहीं मिल रही खाद

लखनऊ : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसान लगातार खाद के संकट से जूझ रहे हैं। धान के बाद अब गेहूं और अन्य फसलों की बुआई के लिए भी किसानों को डीएपी और एनपीके जैसी उर्वरकें नहीं मिल रही हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार किसानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है।