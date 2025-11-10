Patrika LogoSwitch to English

लखनऊ

अखिलेश यादव ने खजांची का 9वां बर्थ-डे मनाया, बोले- जब तक बीजेपी सत्ता में तब तक मनाते रहेंगे

अखिलेश यादव ने खजांची का जन्मदिन मनाया। खजांची का यह 9वां जन्मदिन है। खजांची का जन्म नोटबंदी के दौरान हुआ था, जब उनकी मां लाइन में लगी हुईं थी। अखिलेश यादव ने इस बच्चे की पढ़ाई का पूरा जिम्मा लिया है।

Google source verification

लखनऊ

image

Avaneesh Kumar Mishra

Nov 10, 2025

अखिलेश यादव ने मनाया खजांची का जन्मदिन, PC- Samajwadi Party X

लखनऊ : समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय पर नोटबंदी के दौरान जन्मे बच्चे खजांची नाथ का 9वां जन्मदिन मनाया। 2016 की नोटबंदी के समय कानपुर देहात के झींझक कस्बे में बैंक की लंबी कतार में खजांची की मां का प्रसव हुआ था और उसी समय खजांची का जन्म हुआ था। अखिलेश ने इस मौके पर खजांची को लड्डू खिलाने की कोशिश की, लेकिन बच्चे ने मना कर दिया और कहा कि वह केक खाता है। खजांची ने अखिलेश को एक प्यारी कविता सुनाई, जिस पर अखिलेश यादव ने मुस्कुराते हुए बर्थडे गिफ्ट के रूप में मोबाइल फोन देने का वादा किया। अखिलेश ने कहा, 'जब तक बीजेपी सत्ता में रहेगी, तब तक हम खजांची का जन्मदिन इसी तरह मनाते रहेंगे।'

अखिलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नोटबंदी को निशाना बनाते हुए कहा, 'खजांची का नाम इसलिए रखा गया ताकि देश को याद रहे कि नोटबंदी के नाम पर काले धन को सफेद करने का जो वादा किया गया था, वह कहां गया? जिनके पास काला धन था, वे आज भी अछूते हैं।'; उन्होंने खजांची के परिवार का पूरा खर्च, जिसमें पढ़ाई शामिल है, सपा द्वारा उठाए जाने की बात दोहराई। सपा नेता ने कहा कि नोटबंदी के बाद लागू जीएसटी ने किसानों, नौजवानों और व्यापारियों को भारी नुकसान पहुंचाया। 'किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, लेकिन महंगाई जरूर दोगुनी हो गई। अब बीजेपी नेता सोना जमा करने में लगे हैं।'

सरकार पर साधा जमकर निशाना

अखिलेश ने केंद्र सरकार की विदेश नीति पर तंज कसते हुए कहा, 'चीन के साथ कारोबार इतना बढ़ गया है कि कभी कल्पना भी नहीं की थी। अमेरिका टैरिफ लगा रहा है, लेकिन अंदरखाने हाथ मिला लिया है। जल्द ही अमेरिकी टेक्सटाइल उत्पाद भारतीय बाजार में उतरेंगे।' उन्होंने अर्थव्यवस्था को 'चौपट' बताते हुए बेरोजगारी और महंगाई पर चिंता जताई।

'SIR और वोटर लिस्ट में 'बेईमानी'

2027 के विधानसभा चुनाव को सपा के लिए 'अहम' बताते हुए अखिलेश ने चुनाव आयोग और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया पर निशाना साधा। 'अयोध्या में 2003 की पुरानी वोटर लिस्ट मिली, जिसमें कई नाम गायब हैं। सोचिए, बाकी जगह क्या हाल होगा? 427 दिन पहले से ही वोट चोरी शुरू हो गई है।' उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग में PDA (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) परिवार का कोई प्रतिनिधि नहीं है। 'लोकतंत्र और संविधान बचाना हमारी जिम्मेदारी है। बाबा साहब ने विकल्प दिया था, राष्ट्रीय गान या गीत, लेकिन सरकार जबरदस्ती थोप रही है।'

बिहार के मोकामा हत्याकांड का जिक्र करते हुए अखिलेश ने कहा, 'मीडिया चुप क्यों है? आजम खान ने जो 'जंगलराज' कहा, वह सही है।' उन्होंने प्रतापगढ़ में बरामद गांजे में बीजेपी नेताओं के नाम आने और फरीदाबाद में RDX जब्ती पर सवाल उठाए: 'इतनी बड़ी मात्रा में यह कहां से आया? सुरक्षा चूक कैसे हुई?' किसानों की खाद समस्या पर तंज कसते हुए बोले, 'सरकार कहती है पर्याप्त खाद है, तो लाइनें क्यों लग रही हैं? सिर्फ बयानबाजी हो रही है।' वक्फ संपत्तियों को दर्ज न करने की मंशा पर कहा, 'बीजेपी के भाषण भाईचारे को नुकसान पहुंचाते हैं।'

बोले- 2027 का चुनाव हमारी प्राथमिकता

अखिलेश ने कहा, '2027 का चुनाव सपा के लिए प्राथमिकता है। यह हमें राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करेगा। मुलायम सिंह यादव का सपना था कि सपा राष्ट्रीय पार्टी बने, हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं।' उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं पर भी चिंता जताई: '80 मेडिकल कॉलेज खुले, लेकिन कैंसर का इलाज नहीं। सरकारी अस्पताल बर्बाद हो रहे हैं, जबकि प्राइवेट में बीजेपी वाले खुश हैं।'

Updated on:

10 Nov 2025 08:11 pm

Published on:

10 Nov 2025 08:10 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / अखिलेश यादव ने खजांची का 9वां बर्थ-डे मनाया, बोले- जब तक बीजेपी सत्ता में तब तक मनाते रहेंगे

