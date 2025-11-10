अखिलेश यादव ने खजांची का 9वां बर्थ-डे मनाया, बोले- जब तक बीजेपी सत्ता में तब तक मनाते रहेंगे

लखनऊ : समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय पर नोटबंदी के दौरान जन्मे बच्चे खजांची नाथ का 9वां जन्मदिन मनाया। 2016 की नोटबंदी के समय कानपुर देहात के झींझक कस्बे में बैंक की लंबी कतार में खजांची की मां का प्रसव हुआ था और उसी समय खजांची का जन्म हुआ था। अखिलेश ने इस मौके पर खजांची को लड्डू खिलाने की कोशिश की, लेकिन बच्चे ने मना कर दिया और कहा कि वह केक खाता है। खजांची ने अखिलेश को एक प्यारी कविता सुनाई, जिस पर अखिलेश यादव ने मुस्कुराते हुए बर्थडे गिफ्ट के रूप में मोबाइल फोन देने का वादा किया। अखिलेश ने कहा, 'जब तक बीजेपी सत्ता में रहेगी, तब तक हम खजांची का जन्मदिन इसी तरह मनाते रहेंगे।'