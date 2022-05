पहली बार Yogi आदित्यनाथ की तारीफ में बोले अखिलेश यादव 'यूपी में Technology'

यह भी पढ़ें दो साल बाद अपनों के बीच पहुंचते ही Azam Khan ने बयां किया दर्द, बोले- मेरे साथ जो-जो हुआ वो भूल नहीं सकता Loksabha Adhyaksh Om Bidla in UP Assembly लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लखनऊ में दो दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम की शुरूआत की। उन्होंने वन नेशन वन एप्लीकेशन एप को भी लॉन्च किया। प्रबोधन कार्यक्रम के तहत विधायकों को डिजिटल वर्क करने के लिए दो दिनों तक ट्रेनिंग दी जाएगी। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने मांग किया कि मुख्यमंत्री और उनकी दोनों की अलग से ट्रेनिंग कराई जाए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लखनऊ में दो दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम की शुरूआत की। उन्होंने वन नेशन वन एप्लीकेशन एप को भी लॉन्च किया। प्रबोधन कार्यक्रम के तहत विधायकों को डिजिटल वर्क करने के लिए दो दिनों तक ट्रेनिंग दी जाएगी। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने मांग किया कि मुख्यमंत्री और उनकी दोनों की अलग से ट्रेनिंग कराई जाए।

Uttar Pradesh Biggest Assembly in India अखिलेश यादव ने कहा, ''यूपी की सबसे बड़ी विधानसभा है। हमारे माननीय सदस्य चुनकर आए हैं, इस सदन में जहां हम सब बैठे हैं। जब मैंने पहली तस्वीर देखी इस सदन की तो मुझे लगा कि कोई आईटी सेंटर का उद्घाटन होने जा रहा है। विधानसभा सेंटर को ई विधानसभा बनाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष और सरकार को बधाई देता हूं।'' उन्होंने कहा कि आईटी के इस्तेमाल से पारदर्शिता बढ़ेगी, काम में आसानी होगी और भ्रष्टाचार भी कम होगा।

Akhilesh Yadav on IT Developement in UP Assembly अखिलेश ने कहा कि आईटी का जितना इस्तेमाल करेंगे पारदर्शिता बढ़ेगी। हमारे पुराने विधानसभा अध्यक्ष ने ई लाइब्रेरी बनाई थी। आज हम एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। टेक्नॉलजी से काम करने में आसानी होगी। जिस समय में डायल 100 की योजना शुरू कर रहा था तो बहुत सारे लोग इसे नहीं शुरू होने देना चाहते थे। फाइल में बहुत बड़ी नोट लिखी थी, लेकिन उन बातों का जवाब देते हुए उसे लागू किया गया। मुझे खुशी है कि देश में सबसे अच्छा रिस्पॉन्स सिस्टम आज यूपी में है।''

Digital India in UP Assembly विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि हम डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ चुके हैं। पेपर लेस बजट कैसे पेश किया जाएगा। इसको लेकर हमने लोकसभा अध्यक्ष से कई टिप्स लिए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने अपने कार्यकाल के दौरान संसदीय परिसर में कैंटीन बनवाने से लेकर कई सराहनीय काम किए हैं। जिसके टिप्स हमको भी मिले हैं। हम विधानसभा में ई विधान प्रणाली लागू कर रहे हैं।