‘एक दिन जरूर तोडूंगा अखिलेश यादव का गुरूर’, ओपी राजभर का सपा प्रमुख पर निशाना

ओपी राजभर ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा कि सैयद सालार भारत को लूटने के लिए पूरी सेना लेकर आया था, लेकिन, शौकत अली को इस बात के बारे में जानकारी नहीं है। वह लोगों के बीच में झूठी जानकारी फैला रहे हैं और ऐसा करके वह बहुजन समाज के पुरुषों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। महाराजा सुहलदेव एक बहादुर राजा थे। वह हमारे ही वशंज हैं। वह 40 किलो की तलवार चलाते थे। उन्होंने कहा कि शौकत अली को अपना बयान वापस लेना चाहिए।