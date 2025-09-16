Patrika LogoSwitch to English

‘एक दिन जरूर तोडूंगा अखिलेश यादव का गुरूर’, ओपी राजभर का सपा प्रमुख पर निशाना

OP Rajbhar vs Akhilesh Yadav : अखिलेश यादव के 100 रुपए वाले बयान पर ओपी राजभर ने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि वह अखिलेश यादव का गुरूर एक दिन जरूर तोड़ेंगे। ओपी राजभर ने अखिलेश यादव को नसीहत दी कि उन्हें इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए।

लखनऊ

Avaneesh Kumar Mishra

Sep 16, 2025

ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना।
ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, PC- IANS

लखनऊ : सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओपी राजभर ने मंगलवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर आरोप लगाया है कि वे सिर्फ यादवों को प्राथमिकता देते हैं और अतिपिछड़ों को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं।

ओपी राजभर ने कहा कि वह पिछले आठ साल से सत्ता से बाहर हैं। वह जब तक सत्ता में रहे, उन्होंने प्रदेश को सिर्फ लूटने का ही काम किया। उन्होंने आज तक प्रदेश के हित में कोई कदम नहीं उठाया। ऐसे में आज जब वह सत्ता से बाहर हैं तो उन्हें छटपटाहट हो रही है।

अखिलेश य़ादव ने ओपी राजभर के जन्मदिन पर 100 रुपए भेजने वाला बयान दिया था। इस बयान को ओपी राजभर ने अतिपिछड़ों का अपमान बताया और कहा कि उन्हें इस तरह का बयान देने से बचना चाहिए। अगर उनके पास पैसे नहीं हैं तो मैं उन्हें खेती करके कुछ पैसे दे दूंगा, लेकिन उन्हें यह हिदायत दूंगा कि वह इस तरह का बयान देने से बचें।

'केवल वोट की राजनीति करते हैं सपा प्रमुख'

राजभर ने कहा कि मुस्लिमों ने चार बार यादव परिवार से मुख्यमंत्री बनाया।अगर सपा वालों में थोड़ी सी भी क्षमता है तो जरा यह वादा करे कि किसी मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाएंगे। उन्होंने कहा कि अतिपिछड़ों का यह केवल वोट लेंगे और 86 फीसदी लोगों में से 56 को एसडीएम बनाएंगे। पुलिस और लेखपाल की भर्ती में इन लोगों ने सिर्फ यादवों की भर्ती की है, इसलिए यह लोग राजभर से डरते हैं। उन्होंने कहा कि एक दिन वह अखिलेश यादव का गुरूर तोड़ेंगे।

ओपी राजभर ने उत्तर प्रदेश ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष शौकत अली की महाराजा सुहेलदेव पर की गई विवादित टिप्पणी को बहुजन समाज का अपमान बताया। उन्होंने शौकत अली पर आरोप लगाया कि वह बहुजन समाज के पुरुषों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।

'महाराजा सुहलदेव को बताया बहादुर राजा'

ओपी राजभर ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा कि सैयद सालार भारत को लूटने के लिए पूरी सेना लेकर आया था, लेकिन, शौकत अली को इस बात के बारे में जानकारी नहीं है। वह लोगों के बीच में झूठी जानकारी फैला रहे हैं और ऐसा करके वह बहुजन समाज के पुरुषों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। महाराजा सुहलदेव एक बहादुर राजा थे। वह हमारे ही वशंज हैं। वह 40 किलो की तलवार चलाते थे। उन्होंने कहा कि शौकत अली को अपना बयान वापस लेना चाहिए।

उधर, पप्पू यादव की ओर से प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ किए जाने पर भी ओपी राजभर ने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव को जब राहुल गांधी के रथ से हटा दिया गया तो वह गिर पड़े। वह भारी शरीर के हैं, ऐसे में उन्हें वहां पर शरण नहीं मिली, इसलिए अब पप्पू यादव प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं।

उन्होंने तेजस्वी यादव की ओर से बिहार अधिकार यात्रा निकालने पर कहा कि यह लोग प्रदेश में एक बार फिर से जातिगत हिंसा पैदा करना चाहते हैं। ये लोग प्रदेश को हिंसा की आग में झुलसाना चाहते हैं। आप इन लोगों का इतिहास उलटकर देख लीजिए तो पता चल जाएगा कि इन लोगों ने क्या-क्या कर्म किए।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में विकास से संबंधित कई काम किए जा रहे हैं। आज वहां पर लोगों को हर तरह की सुविधाएं प्राप्त हो रही है। इसी को देखते हुए राजद खेमे में उथल-पुथल का माहौल है। आज की तारीख में बिहार के लोग नीतीश कुमार की कार्यशैली से प्रसन्न है।

बिहार में बन रही NDA की सरकार

उन्होंने कहा कि निसंदेह बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि प्रदेश की जनता लंबे समय तक राजद की सरकार देख चुकी है। जब देश की बात आती है तो वह बिहार को पिछड़ा प्रदेश कहती है। अब बिहार की जनता विकास के मामले में मुख्यधारा में वापस लौटना चाहती है। इसी को लेकर विरोधी दलों में खलबली मची हुई है।

ओपी राजभर ने बिहार में जारी मतदाता सूची पुनरीक्षण के संबंध में कहा कि इसके तहत फर्जी मतदाताओं की पहचान हो रही है। जो लोग मर चुके हैं, उनका नाम हटाया जा रहा है, जो लोग प्रदेश छोड़ चुके हैं, उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में क्या गलत किया जा रहा है। इसमें कुछ भी गलत नहीं हो रहा है।

समाजवादी पार्टी को भाजपा की बी टीम बताए जाने पर ओपी राजभर ने कहा कि मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव ने कहा था कि कांग्रेस को वोट मत देना। इसने हमको धोखा दिया तो आपको भी धोखा देगा, लेकिन अब बिहार में जाकर सभी बी टीम वाले एकत्र हो चुके हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी सभी एकत्र हो गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट की ओर से वक्फ संशोधन कानून पर की गई टिप्पणी पर ओपी राजभर ने कहा कि अभी पूर्ण फैसला नहीं आया है। कोर्ट का फैसला सर्वमान्य फैसला है। जो कोर्ट ने कहा है, सरकार वैसा क्या कर रही है। इस कानून का विरोध करने वाले लोग नहीं चाहते हैं कि गरीब मुस्लिम को फायदा मिले।

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / 'एक दिन जरूर तोडूंगा अखिलेश यादव का गुरूर', ओपी राजभर का सपा प्रमुख पर निशाना

