Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

हमीरपुर

भरी पंचायत में ASP पर भड़की मृतक की पत्नी – बोलीं, ‘वर्दी से डरते हो, मैं नहीं’

हमीरपुर जिले की सूरजपुर गांव की एक महिला ने पति की संदिग्ध मौत के बाद तीसरे दिन भी जमकर हंगामा किया। अनिल तिवारी (33) को 11 सितंबर को एससी/एसटी एक्ट के एक पुराने केस में कोर्ट में पेशी के दौरान गिरफ्तार कर जिला जेल भेजा गया था। अचानक 14 सिंतबर को उनकी तबीयत बिगड़ी और जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई।

हमीरपुर

Avaneesh Kumar Mishra

Sep 16, 2025

जेल में मौत मामला, अंतिम संस्कार करने को तैयार नहीं परिजन
जेल में मौत मामला, अंतिम संस्कार करने को तैयार नहीं परिजन, PC- X

हमीरपुर जिले की सूरजपुर गांव की एक महिला ने पति की संदिग्ध मौत के बाद तीसरे दिन भी जमकर हंगामा किया। मृतक अनिल तिवारी की पत्नी पूजा तिवारी ने मंगलवार को गांव में बुलाई गई पंचायत में प्रशासनिक अफसरों को जमकर खरी-खोटी सुनाई।

पंचायत में भाजपा विधायक मनोज प्रजापति और एएसपी मनोज गुप्ता भी मौजूद थे। सबके सामने पूजा ने एएसपी को ललकारते हुए कहा, 'आप वर्दी के लिए डरते होंगे, मैं नहीं डरती। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। मेरे पति की लाश नहीं लूंगी।'

करीब एक घंटे चली पंचायत बेनतीजा रही। इसके बाद भाजपा जिलाध्यक्ष सुनील पाठक महिला को डीएम ऑफिस ले गए। वहां डीएम घनश्याम मीणा और एसपी डॉ. दीक्षा शर्मा की मौजूदगी में लंबी बातचीत के बाद पूजा अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुईं।

ये भी पढ़ें

मौसम विभाग की भविष्यवाणी, अगले 50 घंटे इन जिलों में होगी अति भारी बारिश, डबल अलर्ट
ग्रेटर नोएडा
image

सूरजपुर गांव के रहने वाले अनिल तिवारी (33) को 11 सितंबर को एससी/एसटी एक्ट के एक पुराने केस में कोर्ट में पेशी के दौरान गिरफ्तार कर जिला जेल भेजा गया था। 14 सितंबर को जेल में अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उनकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि जेल में अनिल की पीट-पीटकर हत्या की गई। शव पर गंभीर चोटों के निशान होने की बात भी उन्होंने कही।

तीन दिन तक शव नहीं लिया, सड़क जाम कर दिया

अनिल की मौत के बाद से परिवारवालों ने शव लेने से इनकार कर दिया था। 15 सितंबर को दो बार जेल गेट पर प्रदर्शन किया गया और हाईवे जाम कर दिया गया। जेल महानिदेशक पीसी मीणा ने डिप्टी जेलर संगेश कुमार और जेल वार्डर अनिल यादव को सस्पेंड कर विभागीय जांच बैठा दी। लेकिन पूजा तिवारी ने तब भी शव लेने से साफ मना कर दिया।

10 साल पुरानी रंजिश का बदला लिया गया

पूजा ने बताया कि 10 साल पहले मोहल्ले के एक दलित परिवार से विवाद के बाद उनके पति पर मारपीट और एससी/एसटी एक्ट में केस दर्ज हुआ था। पिछले 5 साल से अनिल दिल्ली में नौकरी कर रहे थे। वारंट जारी होने पर 11 सितंबर को वे कोर्ट पेशी के लिए घर लौटे थे। उसी दिन उन्हें जेल भेज दिया गया।

डीएम घनश्याम मीणा ने बताया कि पूरे मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं। मृतक के परिवार को मुआवजा दिलाने का प्रस्ताव शासन को भेजा जा रहा है। बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में दाखिला दिलवाया जाएगा और पत्नी को विधवा पेंशन दी जाएगी।

सात लोगों पर FIR दर्ज

पूजा की शिकायत पर जेलर चंडिला, डिप्टी जेलर संगेश, जेल वार्डर अनिल यादव, लंबरदार दीपक, दिलीप, शफी मुहम्मद कैथी और राइटर विनय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

पति की मौत के बाद न्याय की मांग को लेकर अड़ी पूजा तिवारी ने तीन दिन तक शव लेने से इनकार कर दिया। भारी दबाव और उच्चाधिकारियों की गारंटी के बाद ही वह अंतिम संस्कार को तैयार हुईं। मामला अब न्यायिक जांच के अधीन है।

ये भी पढ़ें

यूपी परिवहन विभाग का बड़ा फैसला, 2017 से 2021 तक के 30 लाख ई-चालान होंगे माफ
लखनऊ
30 लाख वाहनों के ई-चालान

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

crime news

up crime news

यूपी पुलिस

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

16 Sept 2025 08:01 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Hamirpur / भरी पंचायत में ASP पर भड़की मृतक की पत्नी – बोलीं, ‘वर्दी से डरते हो, मैं नहीं’

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.