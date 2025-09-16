भरी पंचायत में ASP पर भड़की मृतक की पत्नी – बोलीं, ‘वर्दी से डरते हो, मैं नहीं’

सूरजपुर गांव के रहने वाले अनिल तिवारी (33) को 11 सितंबर को एससी/एसटी एक्ट के एक पुराने केस में कोर्ट में पेशी के दौरान गिरफ्तार कर जिला जेल भेजा गया था। 14 सितंबर को जेल में अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उनकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि जेल में अनिल की पीट-पीटकर हत्या की गई। शव पर गंभीर चोटों के निशान होने की बात भी उन्होंने कही।