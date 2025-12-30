30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

लखनऊ

दुबग्गा में भेड़ों की मौत पर CM Yogi सख्त, जांच के आदेश, मुआवजे का ऐलान, पीड़ित पशुपालकों को

CM Yogi Orders: लखनऊ के दुबग्गा इलाके में भेड़ों की अचानक हुई मौत से हड़कंप मच गया है। मामले का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही पीड़ित पशुपालकों को प्रति भेड़ दस हजार रुपये आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है। सरकार ने त्वरित कार्रवाई

2 min read
लखनऊ

image

Ritesh Singh

Dec 30, 2025

मुख्यमंत्री ने लिया संज्ञान

मुख्यमंत्री ने लिया संज्ञान

CM Yogi Orders Probe into Sheep Deaths in Lucknow: लखनऊ के दुबग्गा क्षेत्र में भेड़ों की अचानक हुई मौत के मामले ने प्रशासनिक महकमे में हलचल मचा दी है। इस गंभीर घटना का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही पीड़ित पशुपालकों को राहत प्रदान करते हुए प्रति भेड़ 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार दुबग्गा इलाके में बीते दिनों बड़ी संख्या में भेड़ों की मौत हो गई थी। इस घटना से स्थानीय पशुपालकों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। भेड़ पालन से ही अपनी आजीविका चलाने वाले परिवार अचानक आए इस संकट से बेहद परेशान हैं। घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और पशुपालन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मृत भेड़ों का निरीक्षण किया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भेड़ों की मौत के वास्तविक कारणों की गहन जांच कर रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत की जाए। प्राथमिक तौर पर आशंका जताई जा रही है कि किसी संक्रामक बीमारी, जहरीले चारे या दूषित पानी के कारण यह घटना हुई हो सकती है। पशुपालन विभाग द्वारा भेड़ों के सैंपल लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं।

मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी प्रकार की लापरवाही सामने आती है तो संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही क्षेत्र में अन्य पशुओं को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। पशु चिकित्सकों की टीम को इलाके में तैनात कर पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है।

सरकार द्वारा घोषित आर्थिक सहायता से पीड़ित पशुपालकों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि मुआवजे की राशि जल्द से जल्द प्रभावित परिवारों तक पहुंचाई जाएगी। दुबग्गा क्षेत्र के लोगों ने मुख्यमंत्री की त्वरित कार्रवाई पर संतोष जताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।

Published on:

30 Dec 2025 08:23 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / दुबग्गा में भेड़ों की मौत पर CM Yogi सख्त, जांच के आदेश, मुआवजे का ऐलान, पीड़ित पशुपालकों को

