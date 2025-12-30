दुबग्गा में भेड़ों की मौत पर CM Yogi सख्त, जांच के आदेश, मुआवजे का ऐलान, पीड़ित पशुपालकों को

CM Yogi Orders Probe into Sheep Deaths in Lucknow: लखनऊ के दुबग्गा क्षेत्र में भेड़ों की अचानक हुई मौत के मामले ने प्रशासनिक महकमे में हलचल मचा दी है। इस गंभीर घटना का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही पीड़ित पशुपालकों को राहत प्रदान करते हुए प्रति भेड़ 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है।