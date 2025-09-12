अखिलेश यादव ने सरदार लुक में किया जोरदार प्रदर्शन, सिख समाज ने पहनाई पगड़ी, कहा- सपा सरकार बनने वाली है

Akhilesh Yadav sikh turban up election news: सपा प्रमुख अखिलेश यादव शुक्रवार को सिख समुदाय की ओर से मंच पर पगड़ी पहनाकर सम्मानित किए गए, इस दौरान वे सरदार के लुक में नजर आए। उन्होंने सपा कार्यालय में किसानों के आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को सम्मानित किया। अखिलेश यादव ने कहा कि लाल पगड़ी खुशी के प्रतीक के रूप में पहनाई जाती है और अब खुशी आने वाली है क्योंकि सपा सरकार बनने वाली है।
अखिलेश यादव ने नेपाल में हुए तख्तापलट की घटना पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उनका कहना था कि यदि वोट की डकैती होगी, तो पड़ोसी देश की तरह यूपी की जनता भी सड़क पर उतर जाएगी। उन्होंने सीएम योगी पर इशारा करते हुए कहा कि “यहां बाबा ने कब्जा कर रखा है। चुनाव आयोग भाजपा का जुगाड़ आयोग नहीं बनेगा।”
अखिलेश ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर भी निशाना साधा। उनका कहना था, “जो डपट खाकर काम करता है, वही डिप्टी सीएम है। जिसकी खुद की गाड़ी छिन गई, उससे जनता क्या उम्मीद करेगी?” उन्होंने अस्पतालों की बदहाल स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि केजीएमयू, लोहिया अस्पताल और सिविल अस्पताल की हालत बेहद खराब है। कर्नलगंज की पीएचसी में महिलाओं को शौचालय में डिलीवरी कराई जा रही है, जो प्रशासन की असफलता को दर्शाता है।
अखिलेश यादव ने मंत्री बेबी रानी मौर्य के जानबूझकर अपमान का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि उन्हें पहले मुख्यमंत्री बनाए जाने का वादा किया गया था, लेकिन केवल मंत्री बनाया गया। अखिलेश ने कहा कि जो लोग सत्ता में हैं, वही उनके अपमान के पीछे हैं।
अखिलेश ने उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार और कानूनी उल्लंघनों पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि करप्शन, किडनैप और डिजिटल अरेस्ट में यूपी देश में सबसे आगे है। उन्होंने सिख समाज की बहादुरी और मेहनत की सराहना की और कहा कि जो एजेंसी लखनऊ नगर निगम को स्वच्छता में तीसरा स्थान देती है, उस पर मुकदमा होना चाहिए।
अखिलेश ने कहा कि सर्वाधिक लोग सीएम आवास के पास जहर खाकर अपनी जान गंवा रहे हैं। उन्होंने पंचायतों में कमीशन और बीजेपी नेताओं की बेकार नीतियों की आलोचना की। उनका कहना था कि गुजरात के बाद सबसे ज्यादा हिरासत में मौतें यूपी में हुई हैं।