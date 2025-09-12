Patrika LogoSwitch to English

अखिलेश यादव ने सरदार लुक में किया जोरदार प्रदर्शन, सिख समाज ने पहनाई पगड़ी, कहा- सपा सरकार बनने वाली है

UP Election News: सपा प्रमुख अखिलेश यादव सरदार लुक में नजर आए, सिख समाज ने उन्हें मंच पर पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। उन्होंने यूपी में भ्रष्टाचार, अस्पतालों की खराब स्थिति और हिरासत में मौतों पर सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि सपा सरकार बनने वाली है, खुशियां जल्द आने वाली हैं।

लखनऊ

Mohd Danish

Sep 12, 2025

akhilesh yadav sikh turban samaj samman up election news
अखिलेश यादव सरदार लुक में | Image Source - Digital Media

Akhilesh Yadav sikh turban up election news: सपा प्रमुख अखिलेश यादव शुक्रवार को सिख समुदाय की ओर से मंच पर पगड़ी पहनाकर सम्मानित किए गए, इस दौरान वे सरदार के लुक में नजर आए। उन्होंने सपा कार्यालय में किसानों के आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को सम्मानित किया। अखिलेश यादव ने कहा कि लाल पगड़ी खुशी के प्रतीक के रूप में पहनाई जाती है और अब खुशी आने वाली है क्योंकि सपा सरकार बनने वाली है।

नेपाल की तख्तापलट पर प्रतिक्रिया और यूपी के राजनीतिक हालात

अखिलेश यादव ने नेपाल में हुए तख्तापलट की घटना पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उनका कहना था कि यदि वोट की डकैती होगी, तो पड़ोसी देश की तरह यूपी की जनता भी सड़क पर उतर जाएगी। उन्होंने सीएम योगी पर इशारा करते हुए कहा कि “यहां बाबा ने कब्जा कर रखा है। चुनाव आयोग भाजपा का जुगाड़ आयोग नहीं बनेगा।”

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर तीखा हमला

अखिलेश ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर भी निशाना साधा। उनका कहना था, “जो डपट खाकर काम करता है, वही डिप्टी सीएम है। जिसकी खुद की गाड़ी छिन गई, उससे जनता क्या उम्मीद करेगी?” उन्होंने अस्पतालों की बदहाल स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि केजीएमयू, लोहिया अस्पताल और सिविल अस्पताल की हालत बेहद खराब है। कर्नलगंज की पीएचसी में महिलाओं को शौचालय में डिलीवरी कराई जा रही है, जो प्रशासन की असफलता को दर्शाता है।

मंत्री बेबी रानी मौर्य के अपमान पर चेतावनी

अखिलेश यादव ने मंत्री बेबी रानी मौर्य के जानबूझकर अपमान का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि उन्हें पहले मुख्यमंत्री बनाए जाने का वादा किया गया था, लेकिन केवल मंत्री बनाया गया। अखिलेश ने कहा कि जो लोग सत्ता में हैं, वही उनके अपमान के पीछे हैं।

यूपी में भ्रष्टाचार, किडनैप और डिजिटल अरेस्ट का आंकड़ा

अखिलेश ने उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार और कानूनी उल्लंघनों पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि करप्शन, किडनैप और डिजिटल अरेस्ट में यूपी देश में सबसे आगे है। उन्होंने सिख समाज की बहादुरी और मेहनत की सराहना की और कहा कि जो एजेंसी लखनऊ नगर निगम को स्वच्छता में तीसरा स्थान देती है, उस पर मुकदमा होना चाहिए।

हिरासत में मौतें और सीएम आवास के बाहर आत्महत्याएं

अखिलेश ने कहा कि सर्वाधिक लोग सीएम आवास के पास जहर खाकर अपनी जान गंवा रहे हैं। उन्होंने पंचायतों में कमीशन और बीजेपी नेताओं की बेकार नीतियों की आलोचना की। उनका कहना था कि गुजरात के बाद सबसे ज्यादा हिरासत में मौतें यूपी में हुई हैं।

Published on:

12 Sept 2025 03:18 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / अखिलेश यादव ने सरदार लुक में किया जोरदार प्रदर्शन, सिख समाज ने पहनाई पगड़ी, कहा- सपा सरकार बनने वाली है

