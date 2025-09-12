अखिलेश यादव ने सरदार लुक में किया जोरदार प्रदर्शन, सिख समाज ने पहनाई पगड़ी, कहा- सपा सरकार बनने वाली है

Akhilesh Yadav sikh turban up election news: सपा प्रमुख अखिलेश यादव शुक्रवार को सिख समुदाय की ओर से मंच पर पगड़ी पहनाकर सम्मानित किए गए, इस दौरान वे सरदार के लुक में नजर आए। उन्होंने सपा कार्यालय में किसानों के आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को सम्मानित किया। अखिलेश यादव ने कहा कि लाल पगड़ी खुशी के प्रतीक के रूप में पहनाई जाती है और अब खुशी आने वाली है क्योंकि सपा सरकार बनने वाली है।