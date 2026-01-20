Yadav Family Controversy: 2017 में हारी अपर्णा यादव की सीट पर अखिलेश का बड़ा दांव, 2027 के संकेतों ने बढ़ाई सियासी हलचल

Akhilesh Yadav Family Controversy: उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों हलचल तेज है। एक ओर यादव परिवार से जुड़ा पारिवारिक विवाद सुर्खियों में है, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक संगठनात्मक फैसले ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। सवाल उठ रहा है कि जिस लखनऊ कैंट विधानसभा सीट से अपर्णा यादव को वर्ष 2017 में हार का सामना करना पड़ा था, उसी सीट पर अखिलेश यादव ने अब पार्टी के सिपहसालारों को क्यों तैनात कर दिया है। क्या यह फैसला सीधे तौर पर 2027 के विधानसभा चुनाव और अपर्णा यादव के राजनीतिक भविष्य से जुड़ा है? आइए, पूरी सियासी गणित को विस्तार से समझते हैं।

