लखनऊ

Yogi Government: यूपी बना निवेशकों की पहली पसंद, यमुना एक्सप्रेस-वे क्षेत्र में उद्योग व मेडिकल कॉलेज को मिली जमीन

UP Boosts Industrial Growth: यमुना एक्सप्रेस-वे क्षेत्र में औद्योगिक निवेश को नई गति मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औद्योगिक इकाइयों और मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु निवेशकों को भूमि आवंटन पत्र सौंपे। नीति स्थिरता, सुशासन और मजबूत कानून व्यवस्था के चलते उत्तर प्रदेश तेजी से निवेशकों का भरोसेमंद केंद्र बन रहा है।

4 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Jan 19, 2026

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निवेशकों को भूमि आवंटन पत्र सौंपे (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निवेशकों को भूमि आवंटन पत्र सौंपे (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

Yogi Government Yamuna Expressway Region: उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) क्षेत्र के अंतर्गत चार प्रमुख संस्थाओं-इंडिया चिप प्रा.लि., एसेंट सर्किट, अंबर इंटरप्राइजेज और बोधिसत्व चैरिटेबल ट्रस्ट को औद्योगिक इकाइयों एवं मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए भूमि आवंटन पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने निवेशकों से संवाद करते हुए प्रदेश की औद्योगिक नीति, सुशासन, सुरक्षा व्यवस्था और विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर को उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत बताया।

निवेशकों में उत्साह, सरकार के सहयोग की सराहना

भूमि आवंटन पत्र प्राप्त करने के बाद निवेशकों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया और कहा कि उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर वे बेहद उत्साहित हैं। निवेशकों ने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य सरकार और प्राधिकरण की ओर से उन्हें हर स्तर पर सहयोग प्राप्त हो रहा है। अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास कार्य जिस तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं, वह प्रदेश को निवेश के लिए सबसे आकर्षक गंतव्य बना रहा है। निवेशकों ने यह भी कहा कि नीति स्थिरता, पारदर्शी प्रक्रिया और समयबद्ध निर्णयों के कारण उत्तर प्रदेश में निवेश करना अब आसान और सुरक्षित हो गया है। यही कारण है कि देश-विदेश के निवेशक प्रदेश की ओर लगातार आकर्षित हो रहे हैं।

साढ़े आठ वर्षों में अभूतपूर्व औद्योगिक परिवर्तन: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कहा कि पिछले साढ़े आठ वर्षों में उत्तर प्रदेश ने नीति स्थिरता, सुशासन और त्वरित कार्य निष्पादन के बल पर अभूतपूर्व औद्योगिक परिवर्तन किया है। उन्होंने कहा कि एक समय निवेश के मामले में पिछड़ा माना जाने वाला उत्तर प्रदेश आज संभावनाओं से आगे बढ़कर ‘परिणामों’ का प्रतीक बन चुका है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने निवेश प्रक्रिया को पूरी तरह तकनीक आधारित बनाया है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है और निवेशकों को अनावश्यक दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। निवेशकों की सहायता के लिए 118 ‘उद्यमी मित्र’ लगातार कार्य कर रहे हैं, जो निवेश प्रस्तावों से लेकर परियोजनाओं के क्रियान्वयन तक हर स्तर पर सहयोग प्रदान कर रहे हैं।

‘उद्योग प्रथम-निवेश प्रथम’ की नीति से बदली तस्वीर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ‘उद्योग प्रथम-निवेश प्रथम’ के मंत्र के साथ आयोजित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट ने प्रदेश की औद्योगिक दिशा और दशा दोनों बदल दी है। इस समिट के माध्यम से प्रदेश को लगभग ₹45 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से ₹15 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतर चुके हैं।

उन्होंने कहा कि यह केवल आंकड़ों की बात नहीं है, बल्कि इससे प्रदेश में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन हो रहा है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिल रही है। बेहतर सुरक्षा व्यवस्था और सुशासन के कारण उत्तर प्रदेश आज वैश्विक निवेशकों का विश्वसनीय केंद्र बन चुका है। मुख्यमंत्री ने निवेशकों को आश्वस्त करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में निवेश का यह समय ‘गोल्डन टाइम’ है।

मजबूत कानून व्यवस्था बनी निवेश की रीढ़

मुख्यमंत्री ने कहा कि मजबूत सुरक्षा और कानून व्यवस्था के कारण ही आज उत्तर प्रदेश निवेशकों की पहली पसंद बन रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार ने अपराध और अराजकता पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, जिसका सकारात्मक असर औद्योगिक वातावरण पर पड़ा है। उन्होंने कहा कि निवेशक तभी आगे आते हैं, जब उन्हें अपने निवेश की सुरक्षा और स्थिरता का भरोसा हो। उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित होने से उद्योगों को निर्भीक वातावरण मिला है और यही प्रदेश की सबसे बड़ी उपलब्धि है।

विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतरीन कनेक्टिविटी के लिए जाना जा रहा है। उन्होंने बताया कि देश के कुल एक्सप्रेस-वे का लगभग 55 प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है, जो प्रदेश को लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक विकास के लिहाज से अत्यंत मजबूत बनाता है।

इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सर्वाधिक मेट्रो शहरों वाला राज्य बन चुका है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुरू होने से प्रदेश की लॉजिस्टिक्स क्षमता को नई गति मिलेगी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। इससे यमुना एक्सप्रेस-वे क्षेत्र समेत पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को अभूतपूर्व बढ़ावा मिलेगा।

सेमीकंडक्टर और मोबाइल निर्माण में यूपी की बढ़त

मुख्यमंत्री ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश तकनीकी और औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व कर रहा है। सेमीकंडक्टर चिप निर्माण के क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिससे भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

उन्होंने बताया कि मोबाइल उत्पादन में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी देश में लगभग 55 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है। इससे प्रदेश के युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के नए द्वार खुले हैं। तकनीकी क्षेत्र में हो रहा यह निवेश न केवल आर्थिक विकास को गति दे रहा है, बल्कि प्रदेश को वैश्विक तकनीकी मानचित्र पर भी मजबूत पहचान दिला रहा है।

मेडिकल और सामाजिक क्षेत्र में भी निवेश

इस अवसर पर बोधिसत्व चैरिटेबल ट्रस्ट को मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि आवंटन पत्र प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक विकास के साथ-साथ स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्रों में निवेश भी प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। मेडिकल कॉलेजों की स्थापना से न केवल बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी,बल्कि चिकित्सा शिक्षा और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

उत्तर प्रदेश: विकास की नई कहानी

कार्यक्रम के समापन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज नई कार्य संस्कृति, नई सोच और नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश को देश का सबसे बड़ा औद्योगिक और आर्थिक केंद्र बनाया जाए।

उन्होंने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़ी है और प्रदेश में निवेश करने वाला हर उद्यमी उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा का भागीदार बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब केवल संभावनाओं का राज्य नहीं, बल्कि ठोस परिणाम देने वाला अग्रणी राज्य बन चुका है। इस कार्यक्रम ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक, तकनीकी और सामाजिक विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ते हुए देश के विकास इंजन की भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है।

