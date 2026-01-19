Yogi Government: यूपी बना निवेशकों की पहली पसंद, यमुना एक्सप्रेस-वे क्षेत्र में उद्योग व मेडिकल कॉलेज को मिली जमीन

भूमि आवंटन पत्र प्राप्त करने के बाद निवेशकों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया और कहा कि उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर वे बेहद उत्साहित हैं। निवेशकों ने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य सरकार और प्राधिकरण की ओर से उन्हें हर स्तर पर सहयोग प्राप्त हो रहा है। अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास कार्य जिस तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं, वह प्रदेश को निवेश के लिए सबसे आकर्षक गंतव्य बना रहा है। निवेशकों ने यह भी कहा कि नीति स्थिरता, पारदर्शी प्रक्रिया और समयबद्ध निर्णयों के कारण उत्तर प्रदेश में निवेश करना अब आसान और सुरक्षित हो गया है। यही कारण है कि देश-विदेश के निवेशक प्रदेश की ओर लगातार आकर्षित हो रहे हैं।