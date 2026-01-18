UP Vidhan Sabha: लखनऊ में 86वां पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन, तैयारियों का विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने लिया जायजा

UP Legislative Conference: देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को सशक्त बनाने और विधायी कार्य प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से आयोजित किए जा रहे 86वें संसदीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। सम्मेलन की पूर्व संध्या पर उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कार्यक्रम स्थल और उससे जुड़ी व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण कर तैयारियों का अवलोकन किया। यह तीन दिवसीय राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन 19 जनवरी से 21 जनवरी तक राजधानी लखनऊ में आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश की विभिन्न विधानसभा और विधान परिषदों के अध्यक्ष, सभापति और पीठासीन अधिकारी बड़ी संख्या में भाग लेंगे।