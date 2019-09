उपचुनाव से पहले अखिलेश करने जा रहे पार्टी संगठन में बड़ा फेरबदल, इन्हें देंगे जिम्मेदारी

लखनऊ. उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में विधानसभा उपचुनाव (Vidhan Sabha) को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने तैयारी तेज कर ली है। भारतीय जनता पार्टी (Bhartiya Janta Party) ने फिलहाल अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party), बहुजन समाज पार्टी (Bahujan Samaj Party) व कांग्रेस (Congress) ने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारना शुरू कर दिया। इस बीच खबर है कि यह उपचुनाव अक्टूबर के माह में हो सकते हैं। हालांकि इसको लेकर अभी कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। लेकिन तारीखों की सुगबुगाहट के बीच सपा खेमे में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो है। सपा मुखिया पार्टी के संगठन में फेरबदल करने जा रहे हैं।

संगठन में होगा फेरबदल-

सपा मुखिया अखिलेश पहले (Akhilesh Yadav) ही राज्य व दिल्ली (Delhi) की सभी पार्टी इकाइयों के साथ ही फ्रंटल संगठनों (Frontal Sangathan) को भंग कर चुके हैं। और अब यूपी उपचुनावों (UP by election) से पूर्व सपा के संगठन को मजबूत करने की तैयारी शुरू हो गई है। इस बार के उपचुनावों में समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) का मुकाबला भाजपा (BJP) व कांग्रेस (Congress) के साथ-साथ गठबंधन तोड़ने वाली बहुजन समाज पार्टी (Bahujan Samaj Party) से भी हैं। वहीं अब यूपी विधानसभा उपचुनाव (UP vidhan sabha by election) से पहले पार्टी में अब बड़ा फेरबदल होने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके तहत अब पार्टी में युवाओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने और दिग्गज नेताओं पर अधिक विश्वास जताया जाएगा। यही नहीं अब सपा पिछड़ा व दलित वर्गों के नेताओं को भी बड़ी जिम्मेदारियां सौंपने की तैयारी कर रही है।

उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग तैयार-

सूत्रों की मानें तो यूपी उपचुनाव को लेकर बताया जा रहा है कि यह इस वर्ष अक्तूबर में हो सकते हैं। दरअसर चुनाव आयोग चैयारी में है कि महाराष्ट्र, हरियाणा व झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ ही उत्तर प्रदेश की 12 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव हो जाए। इन तीनों राज्यों में होने वाले चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है।