मुलायम से मिले सीएम योगी तो अखिलेश ने ट्वीट कर कही यह बात

लखनऊ. यूपी की राजनीति के लिए सोमवार का दिन खासा अहम रहा। अक्सर एक-दूसरे पर हमलावर रहने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके शिवपाल यादव एक ही छत के नीचे थे और सभी के चेहरों पर मुस्कराहट थी। इतना ही नहीं सभी दुआओं में ईश्वर से कामना भी एक ही कर रहे थे। दरअसल, रविवार को तबियत खराब होने के चलते मुलायम सिंह यादव को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। सोमवार को जब वह डिस्चार्ज होकर विक्रमादित्य मार्ग स्थित अपने आवास पहुंचे तो अचानक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनसे मिलने पहुंचे। इस दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव वहां मौजूद थे।

UP CM Yogi Adityanath meets SP leader Mulayam Singh Yadav at his residence. MS Yadav was admitted to hospital yesterday due to high levels of blood sugar. SP Chief Akhilesh Yadav and Pragatisheel Samajwadi Party Chief Shivpal Yadav also present. pic.twitter.com/bOKWeqa6uq