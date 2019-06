अखिलेश यादव ने शेयर की इन खबरों की हेडलाइन्स, कहा- आने वाले दिनों में ऐसा होगा यूपी का न्यूज बुलेटिन

लखनऊ. उत्तर प्रदेश की बिगड़ती कानून-व्यवस्था पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा है। लूट व मारपीट की घटनाओं का जिक्र करते हुए सपा प्रमुख ने कहा कि यूपी में अपराधों का यही हाल रहा तो सरकार को अपराध की दैनिक खबर बुलेटिन छापनी पड़ेगी। आइए उन खबरों के बारे में जानते हैं जिनका अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में जिक्र किया है।

सुलतानपुर में 16 लाख की लूट

सुलतानपुर में एल एंड टी माइक्रो फाइनेंस कंपनी के मैनेजर को गोली मारकर बदमाशों ने 16.30 लाख रुपये लूट लिए। मैनेजर कंपनी के सहायक मैनेजर के साथ बैंक में पैसे जमा कराने के लिए बाइक से जा रहा था। दिनदहाड़े लूट की इस वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों का सुराग लगाने में जुटी है। घटना चांदा थाना क्षेत्र की है।

यह भी पढ़ें : सुलतानपुर में 16 लाख की लूट, फाइनेंस कंपनी के मैनेजर को गोली मारकर बदमाश फरार

मेरठ में शराब का ठेका लूटा व किन्नरों को पुलिस ने पीटा

सोमवार को मेरठ में इलाके के बंटवारे को लेकर किन्नरों के दो गुटों में झगड़ा हो गया। बधाई को लेकर दो गुटों आपस में भिड़ गये। सूचना पर पहुंची पुलिस से भी किन्नर भिड़ गये। पुलिस के एक अफसर ने बताया कि किन्नरों के दोनों गुटों को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। मामले में नौ किन्नरों को गिरफ्तार किया गया। एसएसपी का कहना है कि स्थिति ऐसी है कि लाठीचार्ज करना पड़ा। किन्नरों ने बदसलूकी करनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से लाठीचार्ज करना पड़ा।

यह भी पढ़ें : किन्नरों के बीच इस बात को लेकर हुआ था बड़ा विवाद, पुलिस ने थाने में दौड़ा-दौड़ाकर पीटा

बरेली में महिला होमगार्ड को जिंदा जलाया

बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र में ड्यूटी पर जा रही महिला होमगार्ड को दबंगों ने बीच सड़क पर जिंदा जला दिया। उसे निजी अस्पताल में भर्तीय कराया गया है। महिला होमगार्ड ने अपने ही भाई के दामाद पर जिंदा जलाने का आरोप लगाया है। पुलिस आरोपित को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुट गई है।

एसपी सिटी अभिनंदन सिंह ने कहा कि महिला को सुनसान इलाके में केरोसिन डालकर जिंदा जलाया गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है।

यह भी पढ़ें : दबंग ने महिला होमगार्ड को ज़िंदा जलाया, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती

भाजपा सांसद ने सिपाही को थप्पड़ मारा

लखीमपुर-खीरी जिले के धौरहरा से भाजपा सांसद रेखा वर्मा पर ऑन ड्यूटी पुलिस कॉन्स्टेबल को थप्पड़ मारने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया गया है। मोहम्मदी थाना क्षेत्र में तैनात सिपाही श्याम सिंह ने बताया कि सांसद रेखा वर्मा ने अभद्रता की और उसे जान से मारने की धमकी दी और थप्पड़ भी मारा। सोमवार को भाजपा सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। रेखा वर्मा पहले भी विवादों में रही हैं। पिछले कार्यकाल में बैठक के दौरान उन्होंने अपनी ही पार्टी के विधायक पर जूता उठाने और धमकी देने का वीडियो काफी सुर्खियों में रहा था।

यह भी पढ़ें : भाजपा सांसद ने सिपाही को जड़ा थप्पड़, बोली जान से मरवा दूंगी

देखें वीडियो...

Lakhimpur Kheri:Police Const.Shyam Singh alleges BJP MP Rekha Verma slapped him while he was deputed on escort duty on Jun 9,says,"She passed insulting remarks at me slapped me without a reason,and immediately left the spot. I've filed a complaint against her.Hope to get justice" pic.twitter.com/p1AwowUSJ7