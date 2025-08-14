Aliganj Road Collapse: सड़क बनी पाताल, 20 फीट गहरे गड्ढे ने खोली सीवर व्यवस्था की पोल

घटना के बाद स्थानीय निवासियों और व्यापारियों में नाराजगी देखने को मिली। उनका कहना है कि सीवर लाइन लंबे समय से जर्जर हालत में थी, लेकिन नगर निगम और ठेका कंपनी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। वार्ड के निवासियों ने कई बार शिकायत की थी कि सड़क के नीचे से पानी का रिसाव हो रहा है, पर कोई सुधार कार्य नहीं हुआ। अशोक सिंह ने कहा, “अगर यह हादसा दिन में भीड़ के समय होता, तो जान-माल की बड़ी क्षति हो सकती थी। नगर निगम को समय रहते सीवर व्यवस्था सुधारनी चाहिए थी।”