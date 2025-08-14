School Band: खराब मौसम के चलते लखनऊ के सभी स्कूल बंद, जिलाधिकारी ने जारी किए आदेश

पिछले दो दिनों से लखनऊ और आसपास के इलाकों में लगातार बारिश और तेज हवाओं के कारण सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। शहर के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति बन गई है, जिससे यातायात पर भी बुरा असर पड़ा है। बिजली आपूर्ति में बाधा, पेड़ों के गिरने और सड़कों पर फिसलन की घटनाओं की भी सूचना मिल रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 से 48 घंटे तक बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई है, जिसके मद्देनजर प्रशासन ने यह एहतियाती कदम उठाया है।