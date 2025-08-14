Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लखनऊ

School Band: खराब मौसम के चलते लखनऊ के सभी स्कूल बंद, जिलाधिकारी ने जारी किए आदेश

Schools Shut Amid Bad Weather: लगातार खराब मौसम के चलते लखनऊ जिलाधिकारी विशाख जी ने बड़ा फैसला लिया है। प्री-प्राइमरी से लेकर कक्षा 12 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए यह आदेश जारी किया गया है। प्रशासन ने अभिभावकों से सतर्कता बरतने की अपील की है।

लखनऊ

Ritesh Singh

Aug 14, 2025

सभी स्कूल बंद फोटो सोर्स : Social Media
सभी स्कूल बंद फोटो सोर्स : Social Media

School Holiday: प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगातार बिगड़ते मौसम के हालात को देखते हुए जिलाधिकारी विशाख जी ने बड़ा निर्णय लिया है। प्री-प्राइमरी से लेकर कक्षा 12 तक के सभी सरकारी, गैर-सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों को अस्थायी रूप से बंद करने का आदेश जारी किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और अगले आदेश तक सभी विद्यालयों में शिक्षण कार्य स्थगित रहेगा।

तेज़ हवाओं और भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित

पिछले दो दिनों से लखनऊ और आसपास के इलाकों में लगातार बारिश और तेज हवाओं के कारण सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। शहर के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति बन गई है, जिससे यातायात पर भी बुरा असर पड़ा है। बिजली आपूर्ति में बाधा, पेड़ों के गिरने और सड़कों पर फिसलन की घटनाओं की भी सूचना मिल रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 से 48 घंटे तक बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई है, जिसके मद्देनजर प्रशासन ने यह एहतियाती कदम उठाया है।

ये भी पढ़ें

School Holidays: मूसलाधार बारिश का कहर: आठ जिलों में स्कूल बंद, मौसम विभाग का अलर्ट जारी
देहरादून
देहरादून से लेकर नैनीताल तक भारी वर्षा की चेतावनी, प्रशासन ने सतर्कता बढ़ाई फोटो सोर्स : Social Media

बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता

जिलाधिकारी विशाख जी ने आदेश जारी करते हुए कहा, “बच्चों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। खराब मौसम के दौरान विद्यालयों में उपस्थिति न सिर्फ़ छात्रों के लिए ख़तरा पैदा कर सकती है बल्कि अभिभावकों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में विद्यालयों को बंद करना ही उचित कदम है।” उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिन विद्यालयों में परीक्षाएँ प्रस्तावित थीं, उन्हें स्थगित किया जाएगा और नई तिथियों की सूचना अलग से दी जाएगी।

अभिभावकों से प्रशासन की अपील

प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों को अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने दें और मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनियों का पालन करें। जिन इलाकों में जलभराव की समस्या है, वहाँ विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट पर रखा गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता पहुंचाई जा सके।

विद्यालय प्रबंधन को दिए गए निर्देश

जिलाधिकारी ने सभी विद्यालय प्रबंधनों को निर्देशित किया है कि वे स्कूल भवनों, परिसर और अन्य संरचनाओं की सुरक्षा का आकलन करें। यदि कहीं पर क्षति की संभावना हो तो उसका तत्काल निराकरण किया जाए। इसके अलावा, ऑनलाइन माध्यम से कक्षाएं संचालित करने पर भी जोर दिया गया है, ताकि बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से बाधित न हो।

मौसम विभाग की चेतावनी

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण बारिश और तेज़ हवाएँ जारी रह सकती हैं। विभाग ने पीली चेतावनी (Yellow Alert) जारी की है और नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह किया है।

जनजीवन पर असर

तेज़ बारिश और हवाओं के कारण कई मुख्य सड़कों पर पेड़ गिरने की घटनाएं हुई हैं। नगर निगम की टीम लगातार इन बाधाओं को हटाने में जुटी हुई है। वहीं, ट्रैफिक पुलिस ने कुछ इलाकों में डायवर्जन लागू किया है ताकि जाम की समस्या से बचा जा सके। आम नागरिकों को भी सुझाव दिया गया है कि वे बिना आवश्यक कारण घर से बाहर न निकलें और वाहन चलाते समय विशेष सतर्कता रखें।

ऑनलाइन कक्षाओं की संभावना

शिक्षा विभाग ने सुझाव दिया है कि विद्यालय बंद रहने के दौरान छात्र-छात्राएँ घर से ही पढ़ाई करें। जिन विद्यालयों में डिजिटल माध्यम उपलब्ध है, वे अस्थायी रूप से ऑनलाइन कक्षाएँ चला सकते हैं। इससे बच्चों की पढ़ाई पर न्यूनतम असर पड़ेगा।

बिजली और स्वास्थ्य सेवाएँ अलर्ट पर

लगातार बारिश और हवाओं के कारण बिजली आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका है। ऊर्जा विभाग की टीमों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, स्वास्थ्य विभाग को भी अतिरिक्त एंबुलेंस और मेडिकल टीमों को स्टैंडबाय पर रखने के लिए कहा गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके।

स्थानीय प्रशासन की निगरानी

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि प्रशासन लगातार मौसम के हालात पर नजर रखे हुए है। यदि मौसम में सुधार होता है तो विद्यालयों को फिर से खोलने पर विचार किया जाएगा। फिलहाल प्राथमिकता बच्चों और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

नागरिकों को सुझाव

  • बच्चों को घर के अंदर ही सुरक्षित रखें।
  • अनावश्यक यात्रा से बचें।
  • बिजली के खंभों, तारों और बड़े पेड़ों के पास जाने से बचें।
  • प्रशासन और मौसम विभाग के दिशा-निर्देशों का पालन करें।

इस प्रकार, लखनऊ प्रशासन का यह निर्णय बच्चों की सुरक्षा और नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। खराब मौसम की स्थिति को देखते हुए यह कदम न केवल समयोचित है, बल्कि अभिभावकों और विद्यालयों के लिए भी राहतकारी है। आने वाले दिनों में मौसम की स्थिति के आधार पर आगे के निर्णय लिए जाएंगे।

ये भी पढ़ें

Heavy Rain in UP: फिर बरसेंगे बादल: 13 से 15 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट, बाढ़ से फसलों को भारी नुकसान
लखनऊ
बाढ़ और जलभराव से धान, तिल, ज्वार, बाजरा और सब्जियों को भारी नुकसान फोटो सोर्स : Patrika

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cm yogi

शिक्षा

शिक्षा

government school

school

school education

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

14 Aug 2025 08:52 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / School Band: खराब मौसम के चलते लखनऊ के सभी स्कूल बंद, जिलाधिकारी ने जारी किए आदेश

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.