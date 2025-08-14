School Band: खराब मौसम के चलते लखनऊ के सभी स्कूल बंद, जिलाधिकारी ने जारी किए आदेश

School Holiday: प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगातार बिगड़ते मौसम के हालात को देखते हुए जिलाधिकारी विशाख जी ने बड़ा निर्णय लिया है। प्री-प्राइमरी से लेकर कक्षा 12 तक के सभी सरकारी, गैर-सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों को अस्थायी रूप से बंद करने का आदेश जारी किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और अगले आदेश तक सभी विद्यालयों में शिक्षण कार्य स्थगित रहेगा।
पिछले दो दिनों से लखनऊ और आसपास के इलाकों में लगातार बारिश और तेज हवाओं के कारण सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। शहर के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति बन गई है, जिससे यातायात पर भी बुरा असर पड़ा है। बिजली आपूर्ति में बाधा, पेड़ों के गिरने और सड़कों पर फिसलन की घटनाओं की भी सूचना मिल रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 से 48 घंटे तक बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई है, जिसके मद्देनजर प्रशासन ने यह एहतियाती कदम उठाया है।
जिलाधिकारी विशाख जी ने आदेश जारी करते हुए कहा, “बच्चों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। खराब मौसम के दौरान विद्यालयों में उपस्थिति न सिर्फ़ छात्रों के लिए ख़तरा पैदा कर सकती है बल्कि अभिभावकों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में विद्यालयों को बंद करना ही उचित कदम है।” उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिन विद्यालयों में परीक्षाएँ प्रस्तावित थीं, उन्हें स्थगित किया जाएगा और नई तिथियों की सूचना अलग से दी जाएगी।
प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों को अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने दें और मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनियों का पालन करें। जिन इलाकों में जलभराव की समस्या है, वहाँ विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट पर रखा गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता पहुंचाई जा सके।
जिलाधिकारी ने सभी विद्यालय प्रबंधनों को निर्देशित किया है कि वे स्कूल भवनों, परिसर और अन्य संरचनाओं की सुरक्षा का आकलन करें। यदि कहीं पर क्षति की संभावना हो तो उसका तत्काल निराकरण किया जाए। इसके अलावा, ऑनलाइन माध्यम से कक्षाएं संचालित करने पर भी जोर दिया गया है, ताकि बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से बाधित न हो।
भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण बारिश और तेज़ हवाएँ जारी रह सकती हैं। विभाग ने पीली चेतावनी (Yellow Alert) जारी की है और नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह किया है।
तेज़ बारिश और हवाओं के कारण कई मुख्य सड़कों पर पेड़ गिरने की घटनाएं हुई हैं। नगर निगम की टीम लगातार इन बाधाओं को हटाने में जुटी हुई है। वहीं, ट्रैफिक पुलिस ने कुछ इलाकों में डायवर्जन लागू किया है ताकि जाम की समस्या से बचा जा सके। आम नागरिकों को भी सुझाव दिया गया है कि वे बिना आवश्यक कारण घर से बाहर न निकलें और वाहन चलाते समय विशेष सतर्कता रखें।
शिक्षा विभाग ने सुझाव दिया है कि विद्यालय बंद रहने के दौरान छात्र-छात्राएँ घर से ही पढ़ाई करें। जिन विद्यालयों में डिजिटल माध्यम उपलब्ध है, वे अस्थायी रूप से ऑनलाइन कक्षाएँ चला सकते हैं। इससे बच्चों की पढ़ाई पर न्यूनतम असर पड़ेगा।
लगातार बारिश और हवाओं के कारण बिजली आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका है। ऊर्जा विभाग की टीमों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, स्वास्थ्य विभाग को भी अतिरिक्त एंबुलेंस और मेडिकल टीमों को स्टैंडबाय पर रखने के लिए कहा गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि प्रशासन लगातार मौसम के हालात पर नजर रखे हुए है। यदि मौसम में सुधार होता है तो विद्यालयों को फिर से खोलने पर विचार किया जाएगा। फिलहाल प्राथमिकता बच्चों और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
इस प्रकार, लखनऊ प्रशासन का यह निर्णय बच्चों की सुरक्षा और नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। खराब मौसम की स्थिति को देखते हुए यह कदम न केवल समयोचित है, बल्कि अभिभावकों और विद्यालयों के लिए भी राहतकारी है। आने वाले दिनों में मौसम की स्थिति के आधार पर आगे के निर्णय लिए जाएंगे।