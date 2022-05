क्या लोगों की प्राइवेसी भंग कर रही Yogi की पुलिस, 'एंटी रोमियों स्क्वाड' पर क्या कहती हैं लड़कियां

उत्तर प्रदेश में इस समय योगी आदित्यनाथ सरकार का दूसरा कार्यकाल चल रहा है। पहले कार्यकाल में शुरू किए गए 'एंटी रोमियो स्क्वाड' फिर से तेजी लाने के लिए निर्देश जारी हो चुके हैं। लेकिन इस अभियान को लेकर भी अब लोगों के मन में काफी सवाल उठने लगे हैं।

सबसे ज्यादा बालिग हो चुके युवाओं में इसको लेकर नाराजगी है, जिससे पुलिस उनकी प्राइवेसी भंग करती है। मथुरा के जवाहर बाग में हुई पुलिस जांच में कई लड़कियों और लड़कों को पुलिस ने बदतमीजी से बात करते हुए पार्क से भगाया। इसी तरह कुछ दिन पहले प्रयागराज, गोरखपुर, लखनऊ में भी ऐसी ही घटना सामने आई थी। जब लड़कियों और लड़कों के फोटो खींचकर पुलिस के ओफ़्फ़िसियल ट्विट्टर पर पोस्ट किया गया था। जिससे उन्हे आस पड़ोस और दोस्तो के बीच अक्सर शर्मिंदा होना पड़ता है। वहीं उनमें से कई लड़कियां डिप्रेशन में हैं। ऐसे में पुलिस और पब्लिक का कनेक्ट कैसे हो इस पर भी प्रश्न उठने लगे हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट के निजता को लेकर दिये गए फैसले पर भी अमल नहीं हो रहा।

File Photo of Anti Romeo Squad in UP