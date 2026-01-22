अपर्णा यादव का होगा तलाक? प्रतीक यादव ने तोड़ी चुप्पी

जब मीडिया ने प्रतीक यादव से इन पोस्ट के बारे में सीधे सवाल किया, तो उन्होंने साफ कहा, "यह मेरा निजी मामला है और इस पर मैं कोई बात नहीं करना चाहता हूं।" प्रतीक ने इस एक वाक्य में पूरे विवाद को निजी बताकर खारिज कर दिया। उन्होंने न तो पोस्ट की पुष्टि की और न ही इनकार किया। साथ ही उन्होंने उन सभी अफवाहों को भी खत्म कर दिया जिनमें कहा जा रहा था कि उनका अकाउंट हैक हो गया था या कोई और व्यक्ति लंदन से पोस्ट कर रहा है। प्रतीक के इस बयान से साफ हो गया कि पोस्ट उन्होंने ही किए थे और यह उनका निजी फैसला था।