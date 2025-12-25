‘ महाराज जी की पीढ़ी…’ योगी आदित्यनाथ को लेकर ये क्या कह गए कुमार विश्वास, हंसने लगे राजनाथ सिंह

कुमार विश्वास के व्यंग्य से गूंज उठा मंच Source- X
UP News: यूपी की राजधानी में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आयोजित एकल काव्य पाठ कार्यक्रम में कवि कुमार विश्वास ने सभी को हंसाते-हंसाते गुदगुदाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ठहाके मार-मार कर हंस पड़े। कुमार विश्वास ने अपने हल्के-फुल्के अंदाज में कई मजेदार बातें कहीं, जो सीधे दिल को छू गईं।
कुमार विश्वास ने हंसते हुए कहा कि इस कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी की वजह बृजेश भाई तय करते हैं। 2017 से बृजेश भाई उनका आर्थिक और भावात्मक शोषण कर रहे हैं। वे बोले, "मैं उनका आभारी हूं। एक-दो बार मैंने कोशिश की कि कहीं और चला जाऊं, जहां अच्छा सम्मान मिले, लेकिन जब बात नहीं बनती तो बृजेश भाई कहते हैं- महाराज जी आ रहे हैं, देख लो।" फिर मुझे लगता है कि महाराज जी का शासन है, सम्मान से बुला रहे हैं, जाना चाहिए। वरना सम्मान से भी बुला सकते हैं! यह सुनकर योगी जी और राजनाथ जी जोर से हंस पड़े।
कुमार विश्वास ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बहुत चर्चा होने की बात कही। पूरे देश में लोग कहते हैं कि योगी जी संत हैं, पीठाधीश्वर हैं। उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो गया है। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा, "संत दो तरह के होते हैं। एक वे संत जिनसे सज्जन व्यक्ति मिलता है और मिलते ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। दूसरे हमारे महाराज जी, जिनसे दुष्ट व्यक्ति मिलता है और वह भी मोक्ष प्राप्त कर लेता है!" दोनों तरह से साधन संपन्न हैं और आज के समय में बहुत जरूरी भी हैं। देश ऐसी स्थिति में आ गया है कि डॉक्टर पहले Rx लिखते थे, अब RDx लिखने लगे हैं। ऐसे में ऐसे संत जरूरी हैं। पूरा हॉल तालियों और हंसी से गूंज उठा।
कुमार विश्वास ने बताया कि उन्हें अटल जी की विशेष कृपा मिली। अटल जी अपने घर पर नियमित गोष्ठियां करते थे, जिसमें राजनाथ सिंह जी और दिनेश भाई जैसे लोग शामिल होते थे। पार्टी के सभी लोग बैठते थे। आज भी कार्यक्रम में ज्यादातर भाजपा के लोग ही थे। उन्होंने कहा कि पार्टी में अब तीन पीढ़ियां काम कर रही हैं।
कुमार विश्वास ने कहा कि BJP की तीन पीढ़ियां हैं… पहली पीढ़ी अटल जी की थी – जिसमें लालकृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी जैसे लोग थे। दूसरी पीढ़ी राजनाथ सिंह जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। तीसरी पीढ़ी योगी आदित्यनाथ जी और देवेंद्र फडणवीस जी जैसे नेताओं की है।
तीनों पीढ़ियों के सोचने का तरीका अलग है। कुमार विश्वास ने मजेदार उदाहरण दिया "अटल जी कहते थे कि अगर कोई आपके घर के सामने कूड़ा फेंक दे तो आप खुद साफ कर दो। मोदी जी-राजनाथ जी की पीढ़ी कहती है कि कूड़ा फेंकने वाले से ही साफ कराओ। और मुख्यमंत्री जी की पीढ़ी कहती है कि कूड़ा फेंकने वाले को भी साफ कर दो!" यह सुनकर कुछ लोग जोर से हंसे, बाकी चुप रहे। कुमार विश्वास ने कहा, "जो समझ गए, उनके लिए आभारी हूं!"
