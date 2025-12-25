‘ महाराज जी की पीढ़ी…’ योगी आदित्यनाथ को लेकर ये क्या कह गए कुमार विश्वास, हंसने लगे राजनाथ सिंह

कुमार विश्वास ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बहुत चर्चा होने की बात कही। पूरे देश में लोग कहते हैं कि योगी जी संत हैं, पीठाधीश्वर हैं। उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो गया है। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा, "संत दो तरह के होते हैं। एक वे संत जिनसे सज्जन व्यक्ति मिलता है और मिलते ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। दूसरे हमारे महाराज जी, जिनसे दुष्ट व्यक्ति मिलता है और वह भी मोक्ष प्राप्त कर लेता है!" दोनों तरह से साधन संपन्न हैं और आज के समय में बहुत जरूरी भी हैं। देश ऐसी स्थिति में आ गया है कि डॉक्टर पहले Rx लिखते थे, अब RDx लिखने लगे हैं। ऐसे में ऐसे संत जरूरी हैं। पूरा हॉल तालियों और हंसी से गूंज उठा।