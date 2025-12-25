एक साड़ी बेचने वाले ने दिए थे 501 रुपये और अटल जी को जीते जी बना दिया था “शहीद”

कुमार विश्वास ने एक पुराना मजेदार किस्सा सुनाया जो उनके कॉलेज के दिनों का है। वे बीए पहली साल में पढ़ते थे। उस समय लखनऊ के एक प्रसिद्ध पत्रकार शिवकुमार गोयल जी थे, जो राजनाथ सिंह जी से परिचित थे। अटल जी उस समय 'वंदे मातरम' पत्रिका में गोयल जी के साथ सह-संपादक थे। कुमार विश्वास और उनके साथियों ने एक कवि सम्मेलन 'सृजन महोत्सव' आयोजित किया। उन्होंने गोयल जी से कहा कि अटल जी को बुलवा दीजिए। उस समय अटल जी विपक्ष में थे और हाल में चुनाव हार गए थे। फिर भी वे कार्यक्रम में आने को राजी हो गए। कार्यक्रम के लिए पैसे जुटाने मुश्किल हो रहे थे। एक स्थानीय साड़ी व्यापारी उद्योगपति से उन्होंने 501 रुपये मदद मांगी। उस व्यापारी ने पैसे दिए, लेकिन शर्त रखी कि वह खुद मंच पर भाषण देगा। यह थोड़ी मुश्किल स्थिति थी, लेकिन पैसे की जरूरत थी तो मान गए।