RSS को बदनाम करने के मामले में आजम खान बरी; लखनऊ MP-MLA कोर्ट का बड़ा फैसला, सुरक्षा घेरे में पेशी के बाद मुस्कुराते हुए निकले

Azam khan acquitted rss defamation case: RSS को बदनाम करने के मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को लखनऊ की MP-MLA कोर्ट ने बरी कर दिया। अदालत में करीब एक घंटे तक चली सुनवाई के दौरान भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) आलोक वर्मा ने कहा कि मामले में ठोस सबूत प्रस्तुत नहीं किए गए, इसलिए दोष सिद्ध नहीं होता। फैसला सुनाए जाने के बाद आजम खान मुस्कुराते हुए कोर्ट से बाहर निकले और जज का शुक्रिया अदा किया।