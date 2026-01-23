23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

‘बांग्लादेश में आतंकवाद की जीत…’ T20 वर्ल्ड कप विवाद पर पूर्व डिप्टी सीएम का हमला

Bangladesh World Cup: भारत में होने वाले T20 विश्व कप 2026 को लेकर बांग्लादेश के बॉयकॉट फैसले पर यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Anuj Singh

Jan 23, 2026

Bangladesh T20 World Cup participation

बांग्लादेश टीम। (Photo - ICC)

Bangladesh Boycott World Cup: यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम और भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने बांग्लादेश के T20 विश्व कप 2026 में भारत में मैच न खेलने के फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो क्रिकेट के बारे में निर्णय लिया गया है, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वहां पर खेल की भावना की हत्या हुई है। आतंकवाद और तानाशाही की जीत हुई है। यह वहां के खिलाड़ियों के लिए बहुत दुखद है।

बांग्लादेश का T20 विश्व कप बॉयकॉट

ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 भारत में 7 फरवरी से शुरू हो रहा है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने फैसला किया है कि उनकी टीम भारत में अपने ग्रुप मैच नहीं खेलेगी। उन्होंने ICC से मांग की थी कि उनके मैच श्रीलंका में शिफ्ट किए जाएं। ICC ने यह अनुरोध ठुकरा दिया और बांग्लादेश को 24 घंटे का समय दिया कि वे भारत आएं या फिर उनकी जगह स्कॉटलैंड टीम को शामिल किया जाएगा। बांग्लादेश सरकार और BCB ने अंत में भारत न जाने का फैसला लिया।

बॉयकॉट का मुख्य कारण

यह विवाद तब शुरू हुआ जब IPL 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से हटा दिया। BCCI ने सुरक्षा कारण बताए। बांग्लादेश में इसे अपमानजनक माना गया। इसके बाद राजनीतिक तनाव बढ़ा, खासकर शेख हसीना के भारत में शरण लेने के बाद दोनों देशों के बीच संबंध खराब हुए। BCB और बांग्लादेश सरकार ने कहा कि भारत में उनकी टीम की सुरक्षा की गारंटी नहीं है। वे खिलाड़ियों की जान-माल की चिंता जता रहे हैं।

दिनेश शर्मा की टिप्पणी का कारण

दिनेश शर्मा ने इसे खेल की भावना के खिलाफ बताया। उनका कहना है कि इससे क्रिकेट में आतंकवाद और तानाशाही जैसी ताकतें मजबूत हो रही हैं। बांग्लादेश के खिलाड़ी विश्व कप से वंचित हो रहे हैं, जो उनके लिए बड़ा नुकसान है। ICC के नियमों के अनुसार, बॉयकॉट से BCB को आर्थिक नुकसान होगा, जैसे मैच फीस, प्राइज मनी और ICC से मिलने वाली राशि (करीब 5 करोड़ रुपये)। पाकिस्तान ने भी बांग्लादेश का समर्थन किया है। वहीं बांग्लादेश के फैसले से विश्व कप का रोमांच कम हो सकता है, लेकिन ICC अब स्कॉटलैंड को शामिल करने की तैयारी में है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

T20 World Cup 2026

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

23 Jan 2026 09:35 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘बांग्लादेश में आतंकवाद की जीत…’ T20 वर्ल्ड कप विवाद पर पूर्व डिप्टी सीएम का हमला

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सुभाष चंद्र बोस का लखनऊ कनेक्शन: जहां नेताजी के विचारों ने आज़ादी की लड़ाई को दी नई धार, जानिए वो कहानी

लखनऊ

अभी तक UPSSSC Stenographer Answer Key 2026 नहीं कर पाएं हैं डाउनलोड तो सीधे इस लिंक से करें चेक

UPSSSC Stenographer Answer Key 2026
शिक्षा

चांदी की गिरावट के बाद बाजार में वापसी, सोने में तेजी से सर्राफा कारोबार फिर चर्चा में

चांदी में तेज गिरावट के बाद फिर दिखी तेजी, सोने के भाव भी चढ़े (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

लखनऊ में आंधी-बारिश का अलर्ट, बिजली कड़कने और तेज हवाओं से बदलेगा मौसम, तापमान में उतार-चढ़ाव जारी

बिजली कड़कने के साथ बारिश की चेतावनी, 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

UP Lekhpal Salary: UPSSSC जल्द ही करेगा लेखपाल के 7,994 पदों पर भर्ती, जानिए यूपी में लेखपाल को मिलती है कितनी सैलरी?

Lekhpal Salary And Job Profile
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.