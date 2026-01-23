‘बांग्लादेश में आतंकवाद की जीत…’ T20 वर्ल्ड कप विवाद पर पूर्व डिप्टी सीएम का हमला

दिनेश शर्मा ने इसे खेल की भावना के खिलाफ बताया। उनका कहना है कि इससे क्रिकेट में आतंकवाद और तानाशाही जैसी ताकतें मजबूत हो रही हैं। बांग्लादेश के खिलाड़ी विश्व कप से वंचित हो रहे हैं, जो उनके लिए बड़ा नुकसान है। ICC के नियमों के अनुसार, बॉयकॉट से BCB को आर्थिक नुकसान होगा, जैसे मैच फीस, प्राइज मनी और ICC से मिलने वाली राशि (करीब 5 करोड़ रुपये)। पाकिस्तान ने भी बांग्लादेश का समर्थन किया है। वहीं बांग्लादेश के फैसले से विश्व कप का रोमांच कम हो सकता है, लेकिन ICC अब स्कॉटलैंड को शामिल करने की तैयारी में है।