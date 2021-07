कोरोना काल में निराश्रित हुई महिलाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ देगी यूपी सरकार

Benefit of government schemes to the destitute women- कोरोना काल (Covid-19) में निराश्रित हुई महिलाओं के लिए यूपी सरकार (UP Government) नई योजना शुरू करने वाली है। ऐसी महिलाओं को यूपी सरकार सरकारी योजनाओं का लाभ भी देगी।