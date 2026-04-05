भदोही पुलिस ने 22 किलो गांजे के साथ तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार, 25 और 50 हजार के इनामी हैं आरोपी

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राजू उर्फ शहजादे, सोनू (₹25 हजार इनामी) और कल्लू उर्फ अनवर (₹50 हजार इनामी) के रूप में हुई है। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे वाराणसी के कपसेठी क्षेत्र से कम कीमत पर गांजा खरीदकर भदोही सहित आसपास के इलाकों में ऊंचे दामों पर बेचते थे और मुनाफे को आपस में बांट लेते थे। पुलिस के अनुसार, कल्लू उर्फ अनवर का आपराधिक इतिहास बेहद गंभीर है। उसके खिलाफ हत्या, लूट, डकैती और मादक पदार्थ तस्करी जैसे करीब 69 मुकदमे विभिन्न जनपदों में दर्ज हैं। अन्य दो अभियुक्त भी कई आपराधिक मामलों में वांछित रहे हैं।