‘सही से 4 सवाल पूछ लो तो केस दर्ज हो जाता है’, भोजपुरी सिंगर नेहा राठौर बोलीं-अब लडूंगी

हाल ही में नेहा सिंह ने कहा, "मेरा बयान दर्ज हो चुका है। अब पुलिस मेरे बयान की विवेचना करेगी। मेरा जितना सहयोग बनता था, वो मैंने कर दिया है। छोटी-छोटी बातों पर यहां पर मुकदमा दर्ज हो जाता है। यहां पर सही से 4 सवाल पूछ लो, तो मुकदमा दर्ज करवा दिया जाता है। लोग सोशल मीडिया पर गंदी-गंदी गालियां देने लगते हैं। एक से बढ़कर एक लोग हैं, जिनकी भावनाएं छोटी-छोटी बातों पर आहत हो जाती हैं। अब जैसा भी है, वो किया जाएगा और जो लड़ाई है, वो लड़ी जाएगी।"