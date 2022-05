भोजपुरी संगीतकार आर्या शर्मा की हुई बल्ले बल्ले मिला एक और मौका

इसे भी पढ़े: दीपक दिलदार और शिल्पी राज का नया गाना "लचका के कमरिया ले ला नमारिया जीहाँ वर्ल्डवाइड रिकार्ड्स के एमडी रत्नाकर कुमार ने सोशल नेटवर्किंग साइड इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की है । जिसमें उनके साथ म्यूजिक डायरेक्टर आर्या शर्मा डायरेक्टर पराग पाटिल और फ़िल्म के को प्रोड्यूसर कुलदीप श्रीवास्तव नजर आ रहे हैं । फ़ोटो के कैप्शन में लिखा है कि Signed Music Director 'Arya Sharma' for New Movie.Directed By Parag Patil Co Producer Kuldeep Srivastav..Produced By Ratnakar Kumar।

लिंकः https://www.instagram.com/p/Cc0eZkaMxmw/?igshid=MDJmNzVkMjY=

इस पोस्ट के जरिए निर्माता रत्नाकर कुमार ने अपनी अगली फिल्म के लिए संगीतकार आर्या शर्मा को साइन कर लिया है। इस फिल्म का निर्देशन पराग पाटिल करेंगे और इसके सह निर्माता कुलदीप श्रीवास्तव होंगे। रत्नाकर कुमार प्रस्तुत हर फिल्म की तरह ही इस फ़िल्म का ग्राफ भी बहुत बड़ा होने वाला है। अब इस फिल्म में कौन कौन अभिनेता और अभिनेत्री होने वाली है इसकी घोषणा जल्द ही की जाएगी। इस फिल्म का प्रचार डब्ल्यूडब्ल्यूआर टीम करेगी।



लिंकः https://www.instagram.com/p/Ccs49k8svBj/?igshid=MDJmNzVkMjY=