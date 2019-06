अकेले आसान नहीं होगी सपा-बसपा की डगर, अखिलेश-मायावती के सामने आएंगी यह पांच बड़ी चुनौतियां

लखनऊ. राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। यहां सिर्फ सियासी नफा-नुकसान के लिए रिश्ते बनते और बिगड़ते हैं। इसेे और बेहतर समझना है तो उत्तर प्रदेश की मौजूदा सियासी हालात को देखिए और समझिये। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सपा-बसपा के बीच करीब ढाई दशक से चली आ रही दुश्मनी को पाटने की कोशिश की, लेकिन चुनावी नतीजों ने दोनों दलों के बीच फिर से दूरियां पैदा कर दीं। बसपा ? प्रमुख मायावती ने विधानसभा उपचुनाव की सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर सूबे की सियासत में उथल-पुथल मचा दी है। भले ही अभी गठबंधन टूटने का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन दोनों दलों के बीच फासले जरूर बढ़ गये हैं। अखिलेश-मायावती के सामने कई चुनौतियां मुंहबाये खड़ी हैं, जिनसे निपटना दोनों के लिए आसान नहीं होगा।

अखिलेश यादव के सामने चुनौतियां

1- भाजपा की मजबूत चुनौती

समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के सामने विपक्ष के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की मजबूत चुनौती है। साथ ही गठबंधन टूटने की दशा में बसपा से भी उन्हें कम चुनौती नहीं मिलेगी।

2- कैसे पाएंगे खोया जनाधार

यूपी की 11 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव में बमुश्किल 2-3 महीने का वक्त बचा है। इतने कम वक्त में अखिलेश यादव के सामने पार्टी का खोया जनाधार वापस पाना किसी चुनौती से कम नहीं है। इसके अलावा अखिलेश यादव के उ? सपा ?? कार्यकर्ताओं में जोश भरना बड़ी चुनौती होगा, जिनमें एक के बाद एक चुनाव हारने से निराशा का माहौल है।

3- अपनों की चुनौती

2017 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सपा के अध्यक्ष बनने वाले अखिलेश यादव से उनके अपने ही नाराज हैं। इनमें सबसे ऊपर नाम शिवपाल सिंह यादव का है। विधानसभा के बाद निकाय चुनाव और अब लोकसभा चुनाव में शिकस्त के बाद अपने ही अखिलेश की रणनीति पर सवाल उठा रहे हैं।

4- मुसलमानों को कैसे जोड़ेंगे?

लोकसभा चुनाव के दौरान मायावती ने मुसलमानों को लेकर बढ़त ले ली है। ऐसे में अखिलेश के सामने कड़ी चुनौती है कि वह मुसलमानों को फिर से समाजवादी पार्टी के साथ कैसे जोड़ने में सफल रहेंगे, जिन्होंने आम चुनाव में बसपा को वोट किया है।

5- कमजोर कैप्टन की छवि

एक के बाद एक हार के बाद सपा कार्यकर्ता ही अखिलेश यादव पर कमजोर नेतृत्व की तोहमत मढ़ रहे हैं। अब तो मायावती ने भी उन्हें बड़ी खूबसूरती से खुद से कमजोर खिलाड़ी साबित कर दिया है। मायावती के रुख से स्पष्ट है कि वह जताना चाहती हैं कि बसपा तो इस गठबंधन को चलाना चाहती थी, पर अखिलेश उनकी बराबरी में कहीं नहीं ठहरते। ऐसा करके मायावती ने यादव वोट पर उनकी पकड़ मजबूत न होने की तोहमत मढ़ते हुए, अखिलेश यादव नेतृत्व क्षमता पर ही सवाल उठा दिये हैं।

