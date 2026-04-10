रिटायर्ड एडिनशल कमीशनर के पास मिली 1000000000 की संपत्ति, बाथरूम के फ्लश में छिपाकर रखी गईं थी नोटों की गड्डियां

Big Disclosure Of Disproportionate Assets: उत्तर प्रदेश में एक बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। वाणिज्य कर विभाग के सेवानिवृत्त एडिशनल कमिश्नर केशव लाल के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में विजिलेंस ने केस दर्ज किया है। जांच में उनके पास 100 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति होने का खुलासा हुआ है।