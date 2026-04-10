Holiday Declared: 14 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा, सरकारी से लेकर प्राइवेट ऑफिस तक सब बंद

Holiday Declared: नई दिल्ली से एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय सामने आया है। केंद्र सरकार ने 14 अप्रैल 2026 को देशभर में सरकारी अवकाश घोषित किया है। यह अवकाश भारत रत्न डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर (Dr. Bhimrao Ambedkar) की जयंती के अवसर पर दिया जा रहा है। इस दिन को सामाजिक न्याय, समानता और संविधान के मूल्यों के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है।