कौन होगा बिहार का मुख्यमंत्री? भाजपा का यह नेता करेगा तय, पार्टी ने सौंपी कमान

बीजेपी ने एक बड़ा कदम उठाते हुए केशव प्रसाद मौर्य को यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें बीजेपी विधायक दल की बैठक के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। एक तरह से, पीएम मोदी, अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्‌डा ने बिहार के अगले मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा के लिए केशव मौर्य को चुना है। केशव मौर्य सभी बीजेपी विधायकों से बात करेंगे, उनके मन की बात जानेंगे और पार्टी हाईकमान को सूचित करेंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक में ही पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा की जाएगी, जिस पर विधायक अपनी सहमति देंगे। बिहार जैसे बड़े प्रदेश में विधायक दल का पर्यवेक्षक होना एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।