शादीशुदा लड़के ने की छेड़खानी, पूर्व गर्लफ्रेंड ने काटी जीभ, जाना पड़ा अस्पताल

जबरन किस करने पर युवती ने काट ली जीभ।
कानपुर : कानपुर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां जबरन किस(KISS) करने पर शादीशुदा युवक की युवती ने जीभ काट डाली। बताया जा रहा है कि युवती तालाब से मिट्टी निकालने के लिए गई हुई थी। तभी अचानक पीछे से युवक भी पहुंच गया और वह युवती से छेड़ खानी करने के साथ-साथ जबरन किस करने लगा। युवती को गुस्सा आ गया और उसने युवक की अपने दांतों से जीभ ही काट डाली।
युवक की जीभ के फौरन दो टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा जमीन पर टूटकर गिर गया। दर्द से कराहते हुए युवक जमीन पर गिर पड़ा। राहगीरों ने परिजनों को इस बारे में सूचना दी। परिजन युवक और कटी जीभ लेकर अस्पताल पहुंचे। कटी जीभ देख कर डॉक्टर भी हैरान रह गए।
युवक का काफी खून बह जाने की वजह से डॉक्टरों ने गंभीर हालत को देखते हुए उसे कानपुर के लिए रेफर कर दिया। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
पूरा मामला कानपुर जिले के बिल्हौर थाना क्षेत्र के दरियापुर गांव का है। यहां के निवासी चंपी का एक लड़की से अफेयर चल रहा था। लड़की की उम्र 20 साल है, जबकि चंपी शादीशुदा है और उसकी उम्र 32 साल है। लड़की की हाल ही में शादी तय हुई। 20 दिसंबर को उसकी बारात आनी है। इसी के चलते युवती ने मिलना-जुलना बंद कर दिया। इस कारण से चंपी काफी परेशान था। युवती को अकेला देखकर चंपी भी वहां पहुंच गया। वहां उसने युवती से छेड़छाड़ शुरू कर दी।
युवती के मना करने के बावजूद चंपी छेड़छाड़ कर रहा था। जबरदस्ती किस कर रहा था युवक युवती ने विरोध किया, लेकिन वह नहीं माना और जोर-जबरदस्ती करते हुए किस करने लगा। इसी खींचतान के बीच युवक की जीभ युवती के दांतों के बीच आ गई। युवती ने जीभ को दांतों से काटकर अलग कर दिया। इससे जीभ का एक हिस्सा कटकर अलग हो गया। युवक को CHC से कानपुर रेफर कर दिया गया है।
इंस्पेक्टर अशोक कुमार सरोज ने बताया कि पीड़ित पक्ष ने शिकायत की है। पीड़ित के बयान लिए गए हैं। मामले की जांच की जा रही है। युवक-युवती के बीच अफेयर था। शादी तय होने के बाद युवती उससे नहीं मिल रही थी। वहीं, डीसीपी पश्चिमी दिनेश त्रिपाठी ने बताया- युवती की तरफ से मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है।
