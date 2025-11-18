शादीशुदा लड़के ने की छेड़खानी, पूर्व गर्लफ्रेंड ने काटी जीभ, जाना पड़ा अस्पताल

पूरा मामला कानपुर जिले के बिल्हौर थाना क्षेत्र के दरियापुर गांव का है। यहां के निवासी चंपी का एक लड़की से अफेयर चल रहा था। लड़की की उम्र 20 साल है, जबकि चंपी शादीशुदा है और उसकी उम्र 32 साल है। लड़की की हाल ही में शादी तय हुई। 20 दिसंबर को उसकी बारात आनी है। इसी के चलते युवती ने मिलना-जुलना बंद कर दिया। इस कारण से चंपी काफी परेशान था। युवती को अकेला देखकर चंपी भी वहां पहुंच गया। वहां उसने युवती से छेड़छाड़ शुरू कर दी।