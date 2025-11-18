Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

शादीशुदा लड़के ने की छेड़खानी, पूर्व गर्लफ्रेंड ने काटी जीभ, जाना पड़ा अस्पताल

कानपुर में एक युवक को युवती से छेड़खानी करना भारी पड़ गया। युवती से छेड़खानी के बाद युवक उसे जबरन किस (Kiss) करने लगा। गुस्से में आकर युवती ने उसकी जीभ ही काट डाली।

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Avaneesh Kumar Mishra

Nov 18, 2025

जबरन किस करने पर युवती ने काट ली जीभ।

कानपुर : कानपुर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां जबरन किस(KISS) करने पर शादीशुदा युवक की युवती ने जीभ काट डाली। बताया जा रहा है कि युवती तालाब से मिट्टी निकालने के लिए गई हुई थी। तभी अचानक पीछे से युवक भी पहुंच गया और वह युवती से छेड़ खानी करने के साथ-साथ जबरन किस करने लगा। युवती को गुस्सा आ गया और उसने युवक की अपने दांतों से जीभ ही काट डाली।

युवक की जीभ के फौरन दो टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा जमीन पर टूटकर गिर गया। दर्द से कराहते हुए युवक जमीन पर गिर पड़ा। राहगीरों ने परिजनों को इस बारे में सूचना दी। परिजन युवक और कटी जीभ लेकर अस्पताल पहुंचे। कटी जीभ देख कर डॉक्टर भी हैरान रह गए।

युवक का काफी खून बह जाने की वजह से डॉक्टरों ने गंभीर हालत को देखते हुए उसे कानपुर के लिए रेफर कर दिया। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

पूरा मामला कानपुर जिले के बिल्हौर थाना क्षेत्र के दरियापुर गांव का है। यहां के निवासी चंपी का एक लड़की से अफेयर चल रहा था। लड़की की उम्र 20 साल है, जबकि चंपी शादीशुदा है और उसकी उम्र 32 साल है। लड़की की हाल ही में शादी तय हुई। 20 दिसंबर को उसकी बारात आनी है। इसी के चलते युवती ने मिलना-जुलना बंद कर दिया। इस कारण से चंपी काफी परेशान था। युवती को अकेला देखकर चंपी भी वहां पहुंच गया। वहां उसने युवती से छेड़छाड़ शुरू कर दी।

छेड़छाड़ के बाद चंपी ने किया किस

युवती के मना करने के बावजूद चंपी छेड़छाड़ कर रहा था। जबरदस्ती किस कर रहा था युवक युवती ने विरोध किया, लेकिन वह नहीं माना और जोर-जबरदस्ती करते हुए किस करने लगा। इसी खींचतान के बीच युवक की जीभ युवती के दांतों के बीच आ गई। युवती ने जीभ को दांतों से काटकर अलग कर दिया। इससे जीभ का एक हिस्सा कटकर अलग हो गया। युवक को CHC से कानपुर रेफर कर दिया गया है।

इंस्पेक्टर अशोक कुमार सरोज ने बताया कि पीड़ित पक्ष ने शिकायत की है। पीड़ित के बयान लिए गए हैं। मामले की जांच की जा रही है। युवक-युवती के बीच अफेयर था। शादी तय होने के बाद युवती उससे नहीं मिल रही थी। वहीं, डीसीपी पश्चिमी दिनेश त्रिपाठी ने बताया- युवती की तरफ से मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है।

ये भी पढ़ें

48 दिनों तक महिला से रेप, थाने पहुंची तो SI ने होटल ले जाकर किया दुष्कर्म, दूसरे ने 50 हजार वसूले
बुलंदशहर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

18 Nov 2025 06:46 pm

Published on:

18 Nov 2025 05:50 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / शादीशुदा लड़के ने की छेड़खानी, पूर्व गर्लफ्रेंड ने काटी जीभ, जाना पड़ा अस्पताल

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मौसम विभाग का अलर्ट: अब उत्तर पश्चिम नहीं, पूर्व दिशा से आने वाली हवाओं का दिखेगा असर, रात के तापमान में होगी वृद्धि

धुंध और प्रदूषण का असर (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कानपुर

 5 साल के बच्चे का सिर धड़ से अलग, मां का पैर भी कटा, नींद से जागे तो चारों तरफ चीखें ही चीखें

कानपुर

Double Decker Bus Crash: दिल दहला देने वाला हादसा: आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस पलटी, तीन की मौत, दर्जनों यात्री गंभीर घायल

आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा (फोटो सोर्स : Whatsapp News Group )
कानपुर

जैश की महिला विंग हेड डॉक्टर शाहीन का स्लीपर सेल: 19 से अधिक महिलाओं के मोबाइल नंबर मिले, अब स्विच ऑफ  

महिला आतंकी डॉक्टर शाहीन सईद (फोटो सोर्स- कानपुर मेडिकल कॉलेज)
कानपुर

यूपी मौसम: कानपुर लगातार आठवें दिन सबसे ठंडा जिला, बंगाल की खाड़ी में मौसमी हलचल, जानें मौसम का हाल

कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.