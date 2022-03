Yogi Government-2: नई सरकार में होंगे दो डिप्टी सीएम, दिनेश शर्मा की भूमिका में हो सकता है बदलाव

बीजेपी के प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बनने वाली सरकार में किस मंत्री को क्या पद मिलेगा, इसे लेकर नाम तय हो गए हैं। इसी के साथ राज्य के विधान परिषद चुनाव के लिए भी नाम तय हो गए हैं।

उत्तर प्रदेश में नई 21 मार्च के बाद नई सरकार का गठन होगा। वहीं, 22 को विधायक दल की बैठक आयोजित की जा सकती है। राज्य में नई सरकार के गठन से पहले बीजेपी ने पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री को उप पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। उनकी मौजूदगी में राज्य में नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगेगी। फिलहाल बीजेपी के प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बनने वाली सरकार में किस मंत्री को क्या पद मिलेगा, इसे लेकर नाम तय हो गए हैं। इसी के साथ राज्य के विधान परिषद चुनाव के लिए भी नाम तय हो गए हैं।

