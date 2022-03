धर्म नगरी में क्यों हारी BJP? अखिलेश यादव का साथ क्यों नहीं दे रहे श्रीकृष्ण?

उत्तर प्रदेश में भाजपा की पूर्ण बहुमत सरकार के साथ ही एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री बनना तय है। इस बार भी भाजपा ने चुनाव की शुरुआत विकास से करते हुए बीच में ट्रैक बदल दिया। यहाँ तक की पहले चरण के चुनाव में वोटिंग से ठीक पहले पहले इन चुनावों से भी विकास और मुद्दों की बातें छोडकर उसी ट्रैक पर बातें होने लगी थीं जिस पर भाजपा विपक्ष में रहने के दौरान करती थी। यानी धार्मिक, सांस्कृतिक और हिन्दुत्व के मुद्दे पर ही पूरा चुनाव लड़कर एक बार फिर से भाजपा ने बताया कि उसके लिए प्रदेश की राजनीति में धार्मिक तड़का कितना जरूरी है।

वाराणसी, अयोध्या, चित्रकूट, प्रयागराज और मथुरा जैसे प्रमुख धार्मिक स्थल और वहाँ के राजनीतिक समीकरण पर बात करेंगे। इन धार्मिक जिलों में हार का सीधा मतलब भाजपा, योगी और पीएम मोदी के जादूई तिलिस्म को खत्म करना होता। लेकिन इस बार भी लाज राम भरोसे ही बची है क्योंकि विकास के सुनियोजित न तो काम दिखाई दिए और न ही रोजगार पर बात। अब साल 2024 में अगर विपक्ष ऐसा करने में सक्षम होता है, लोकसभा चुनाव में भाजपा की समयाएँ बढ़ जाएंगी. हालांकि ऐसा होने की उम्मीद कम ही दिखाई दे रही है।

File Photo of Ayodya Lord Shriram Statue on Saryu Bank to Show saffron factor in UP politics